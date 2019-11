Bei den Krankenkassen fallen viele sensible Daten an - zu sensibel, um sie ungefragt weiterzugeben? Foto: dpa

Von Annette Dönisch, RNZ Berlin

Berlin. Die Kritik aus der Opposition ist scharf. "Im Schweinsgalopp" wolle Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sein Gesetz durchbringen, "praktisch ohne gesellschaftliche Diskussion", klagt die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Maria Klein-Schmeink. Es geht um das geplante Digitale-Versorgung-Gesetz, das in zwei Tagen im Bundestag verabschiedet werden soll. Es sieht unter anderem Video-Sprechstunden vor; Krankenkassen sollen die Kosten für medizinische Apps übernehmen. Die Kritik der Grünen setzt aber an einem anderen Punkt an: Die Gesetzlichen Krankenkassen sollen künftig Daten der Patienten weitergeben, etwa an die Forschung. Der Haken daran: Die Versicherten haben kein Widerspruchsrecht.

Auf einen Schlag würden die Gesundheitsdaten von insgesamt 73 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland der Forschung zur Verfügung stehen. Die Daten könnten dann für die Krankenhausplanung und auch für die Analyse von Behandlungen genutzt werden. Neue Erkenntnisse zur Verbesserung von Therapien könnten gewonnen werden.

Das unterstützen auch die Grünen, sie fordern aber mehr Selbstbestimmung der Versicherten. Datenschützer geben der Oppositionspartei recht. "Wir haben Bedenken!" sagt der Datenschutzbeauftragte des Bundes, Ulrich Kelber (siehe Interview). Auch der IT-Experte Dominique Schröder von der Universität Erlangen-Nürnberg betont, die Patienten sollten ein Recht haben, über ihre Daten zu entscheiden. Das sei im Gesetzentwurf nicht enthalten. Auch die Freie Ärzteschaft übte Kritik. "Patientendaten bedürfen eines besonderen Schutzes", so Vizevorsitzende Silke Lüder am Montag.

Der Bundesrat hat sich bereits im September kritisch geäußert und um eine weitere Prüfung "unter sozialdatenschutzrechtlichen Gesichtspunkten" gebeten. Die Länderkammer muss dem Gesetz neben dem Bundestag zustimmen.

Bisher sieht der Entwurf Folgendes vor: Die Krankenkassen übermitteln Gesundheitsdaten, darunter den Namen der Patienten, an ihren Spitzenverband. Von dort gehen die Daten an eine Vertrauensstelle des Bundes, die sie mit einem Pseudonym versieht. Die verfremdeten Daten erhält ein Forschungsdatenzentrum, ebenfalls eine Bundeseinrichtung, welche die Qualität der Daten prüft und sie an verschiedene Stellen weiterleitet, darunter die Kassenärztliche Vereinigung, die Ärztekammer und andere Institute.

Als "Schritt in die richtige Richtung" begrüßen Wissenschaftler das neue Gesetz. "Davon würden nicht nur Wissenschaftler und Versorgungsforscher profitieren, sondern vor allem die Behandlung und Versorgung von Patienten", so Erwin Böttinger, der Leiter des Digital Health Center am Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam. Je besser die Daten, desto besser könnten maßgeschneiderte Lösungen angeboten werden. "Die Verarbeitung von Sozialdaten der Krankenkassen ist nichts Neues und findet bereits heute auf vielen Ebenen statt", so Böttinger. "In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Finnland oder Japan, sind ähnliche Formen nationaler Gesundheitsdatenbanken bereits Realität. "

Das Ministerium verteidigt die Pläne. Man nehme Datenschutz sehr ernst. "Gesundheitsdaten sind die sensibelsten Daten, die es gibt", so ein Ministeriumssprecher. Ein ähnliches Vorgehen gäbe es auch schon heute. Die Abrechnungsdaten würden anonymisiert. Mit dem neuen Verfahren werde sichergestellt, dass Daten schneller und in besserer Qualität - und nicht um Jahre zeitverzögert - für die Forschung zugänglich werden.

In dem geplanten Gesetz "liegen große Chancen für eine bessere Gesundheitsversorgung in Deutschland", heißt es in dem Gesetzentwurf. Am Donnerstag wird der Bundestag darüber entscheiden.