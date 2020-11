Von Christian Altmeier

Heidelberg. Die Molekularbiologin Dorothea Kaufmann (42) ist Mitglied im Vorstand von Bündnis 90/Die Grünen Heidelberg und sitzt im Heidelberger Stadtrat.

Frau Kaufmann, Sie kämpfen für eine gentechnikfreundlichere Haltung der Grünen. Wo liegen denn die Vorteile der Gentechnik?

Wir haben damit die Möglichkeit, Pflanzen an den Klimawandel anzupassen. Diese Chance dürfen wir nicht verstreichen lassen. Wir müssen uns deshalb dafür einsetzen, dass die Forschung zur grünen Gentechnik am Forschungsstandort Deutschland ausgebaut werden kann.

Sie stellen bei der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen einen Antrag zur Änderung des Parteiprogramms. Was fordern Sie genau?

Ich fordere vor allem, dass wir endlich wegkommen von dem grünen Dogma "Gentechnik – Nein, danke". Die Zeiten haben sich geändert. Wir haben einen Impfstoff gegen Corona über die Gentechnik entwickelt und auch andere Medikamente. Aber die grüne Gentechnik bleibt ein Streitpunkt. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass wir von einer prozessorientierten Bewertung der Gentechnik zu einer produktorientierten Bewertung kommen.

Was bedeutet das?

Nehmen wir als Beispiel eine Suppe. Für den, der sie isst, ist es egal, ob sie auf einem Gasherd gekocht wurde oder auf einem Elektroherd. Was zählt sind das Rezept und die Zutaten. Genauso ist es bei der Gentechnik auch. Wir müssen bewerten, was am Ende dabei herauskommt, etwa, ob es sich um einen eindeutig genetisch veränderten Organismus handelt oder um einen naturidentischen Organismus.

Das strikte Nein zur Gentechnik ist schon seit langem Position der Grünen. Sind Sie in der falschen Partei?

Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin aus vollem Herzen Grüne und aus vollem Herzen Wissenschaftlerin. Als ich bei den Grünen eingetreten bin, habe ich mir schon vorgenommen, die Position der Partei zur Gentechnik zu ändern. Vielleicht wird aus dem "Nein, danke" ja doch noch ein "Ja, bitte", wenn es um sinnvolle Anwendungen für die Weltbevölkerung geht.

Welche Chancen rechnen Sie sich für Ihren Antrag aus?

Eigentlich haben wir jetzt schon gewonnen, weil wir auf dem Parteitag öffentlich über das Thema diskutieren werden. Ich hoffe, dass wir die Stimmen derer bekommen, die der Wissenschaft vertrauen. Und wir werden dann sehen, wie viele das sind.

Es gibt einen Kompromissvorschlag des Bundesvorstands. Wären Sie auch zufrieden, wenn der durchkommt?

Zufrieden nicht. Aber ich wäre schon einmal beruhigt, wenn das strikte "Gentechnik – Nein, danke" aufgeweicht wird. Und der Vorschlag des Bundesvorstands lässt sehr viel mehr zu, als die Gentechnik-Gegner das wollen. Insofern wäre es ein Fortschritt.

Wie ist denn die Reaktion im Kreisverband Heidelberg?

Ich habe bisher nur positives Feedback bekommen. Sowohl Ministerin Theresia Bauer als auch der Kreisvorstand und fast die gesamte Fraktion im Gemeinderat stehen hinter mir. Wir haben deswegen sogar vier neue Mitglieder gewonnen.