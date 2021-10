Von Jenny Tobien

Frankfurt. "Wenn ihr wollt, dass euer Leiden aufhört, müsst ihr handeln", hat Tsitsi Dangarembga einmal gesagt. Und die Frau, die vor über 60 Jahren im damaligen Rhodesien, dem heutigen Simbabwe, geboren wurde, hat gehandelt. Sie nutzt ihre Kreativität und ihre vielfältigen Talente, um sich in ihren Büchern, in ihren Filmen, aber auch auf der Straße für Gerechtigkeit einzusetzen und Missstände anzuprangern. Dafür, aber auch für ihr einzigartiges Erzählen, ihren universellen Blick, wurde sie am Sonntag mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet.

Mit ihrer Arbeit habe sie für die Meinungsfreiheit in Simbabwe gekämpft, sagt die kenianische Germanistin und Soziologin Auma Obama (61). Die Halbschwester des früheren US-Präsidenten Barack Obama hält in der Frankfurter Paulskirche eine sehr persönliche Laudatio auf ihre langjährige Freundin – beide Frauen hatten in den 1990er Jahren in Deutschland studiert (Obama unter anderem in Heidelberg). Sie würdigt zudem deren Mut und Durchsetzungskraft: "Bestimmt hättest du manchmal am liebsten aufgegeben, Tsitsi, und der Versuchung nachgegeben, einfach ein normales, gewöhnliches Leben zu führen (...) Aber du bist nicht gewöhnlich."

Tsitsi Dangarembga, die von ihrem deutschen Mann und den drei Kindern nach Frankfurt begleitet wurde, zeigt sich gerührt. In ihrer Dankesrede beschreibt die 62-Jährige die Eroberung ihrer Heimat Simbabwe durch britische Siedler, die brutale Unterdrückung und Ausbeutung der schwarzen Bevölkerung. Auch nach der einseitigen Unabhängigkeitserklärung von Großbritannien durch britische Siedler 1965 seien neue Formen ethnisch determinierter Gewalt angewandt worden, so etwa die Zwangssterilisation schwarzer Frauen. "Simbabwe war schon immer ein gewalttätiger und repressiver Staat", sagt sie. Und: Das Land bilde keine global betrachtet Ausnahme.

Dangarembga zufolge ist der Kolonialismus bis heute für Leid verantwortlich. Es sei nicht überraschend, "dass Gewalt – physische, psychologische, politische, ökonomische, metaphysische und genozidale – in postkolonialen Ländern an der Tagesordnung ist." Sie wurzele in den Strukturen des westlichen Imperiums. Zudem habe der Imperialismus prekäre Strukturen geschaffen, so dass viele Menschen in den Westen migrierten.

In der Frankfurter Paulskirche wird Dangarembga von den rund 400 Gästen mit viel Applaus gefeiert. Dabei kannte bis vor Kurzem hierzulande wohl kaum einer die Autorin. Obwohl doch "Nervous Conditions", der erste Teil ihrer Romantrilogie, bereits 1988 auf Deutsch erschien. Der Friedenspreis dürfte Dangarembgas Büchern neue Popularität verschaffen.

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) ging während seiner Rede auf die Debatte über die Grenzen der Meinungsfreiheit bei der diesjährigen Buchmesse ein. Es mache ihm "große Sorgen, wenn ich lese, dass Autorinnen Angst haben, nach Frankfurt zu fahren, weil sie hier auf rechtsradikale Verlage und Autoren treffen könnten". Zunächst hatte Jasmina Kuhnke ihren Messeauftritt wegen der Anwesenheit des rechten Jungeuropa-Verlags abgesagt. Später folgten weitere Autorinnen und Autoren.

Während seiner Ansprache wurde Feldmann plötzlich von Mirrianne Mahn unterbrochen, Stadtverordnete für die Grünen in Frankfurt, die ungeplant auf die Bühne kam. "Das Paradox ist, dass wir hier in der Paulskirche, der Wiege der Demokratie, einer schwarzen Frau den Friedenspreis verleihen, aber schwarze Frauen auf genau dieser Buchmesse nicht willkommen waren", sagte sie. "Und ich sage ganz klar ’nicht willkommen waren’, weil nicht dafür gesorgt wurde, dass sie sich sicher fühlen." Somit bot die Preisverleihung alles von Freude bis Beklommenheit – fast wie ein gutes Buch.