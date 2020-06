Von Michael Abschlag

Heidelberg. Mit dieser Nachricht sorgte Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) für Aufsehen: Studenten, die durch die Corona-Krise in eine finanzielle Notlage geraten sind, sollen ab heute Nothilfen beantragen können. Zurückzahlen müssen sie das Geld nicht, wie Karliczek in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" vom Montag erklärte. Studenten, denen durch den Lockdown der Nebenjob weggebrochen ist – etwa in der Gastronomie – können bis zu 500 Euro im Monat bekommen, und das für maximal drei Monate: Juni, Juli und August.

Solche Hilfen waren schon seit längerem gefordert worden. Die Kultusministerkonferenz hatte bereits im April gefordert, die Bafög-Hilfen auch den Studenten zukommen zu lassen, die sie bisher nicht beansprucht haben. Auch Studenten hatten protestiert.

Wer hat Anspruch auf das Geld? Grundsätzlich kann jeder Student die Nothilfe beantragen: Wie Karliczek betont, steht das Geld Studenten aus dem In- und dem Ausland zu, unabhängig vom Alter oder der Semesterzahl. "Entscheidendes Kriterium ist die pandemiebedingte individuelle, akute Notlage", so die Ministerin. Allerdings soll sichergestellt werden, dass nur die wirklich Bedürftigen die Hilfe bekommen – deshalb bemisst sich die Höhe am Kontostand. Nur wer weniger als 100 Euro auf dem Konto hat, bekommt die vollen 500 Euro monatlich. Ab 500 Euro verringert sich der Betrag schrittweise. Wer mehr als 5000 Euro hat, hat keinen Anspruch auf die Nothilfe.

Wie lässt sich die Hilfe beantragen? Ab heute Mittag, 12 Uhr, auf der Internetseite www.überbrückungshilfe-studierende.de. Allerdings müssen Antragssteller nachweisen, wie viel Geld besitzen. Deshalb müssen sie ein Ausweisdokument hochladen sowie die Kontoauszüge aller Konten ab Februar oder März. So soll verhindert werden, dass jemand jetzt eilig sein Konto leer räumt, um an die Hilfen zu kommen. Außerdem muss die Hilfe jeden Monat neu beantragt werden. Bearbeitet werden die Anträge vom Studenten- oder Studierendenwerk vor Ort.

Reicht das Geld überhaupt aus? Das ist eine gute Frage. Der Bund stellt 100 Millionen Euro zur Verfügung. Rechnerisch würden das für 67.000 Betroffene reichen, wenn alle jeweils für drei Monate die volle Summe bekämen. Wie groß die Nachfrage ist, ist noch unklar. Insgesamt sind an deutschen Hochschulen aber 2,9 Millionen Studenten eingeschrieben – das Geld würde also für gerade einmal rund zwei Prozent davon reichen. Laut Studentenwerks hatten vor Corona etwa zwei Drittel der Studenten einen Nebenjob.

Gibt es Kritik? Allerdings. Der hochschulpolitische Sprecher der FDP, Jens Brandenburg vom Wahlkreis Rhein-Neckar, kritisierte etwa gegenüber der RNZ, die Nothilfe komme "viel zu spät". "Es ist ja schon vier Monate her, dass die ersten Nebenjobs in großer Zahl verloren gingen", so Brandenburg. "Unsere ersten Forderungen nach Hilfen kamen sehr früh. Aber Frau Karlizcek hat sehr viel Zeit vertrödelt." Das schade "vor allem den Studierenden, die dringend auf die Hilfe angewiesen sind." Brandenburg kritisiert auch den bürokratischen Aufwand. "Die intensive Einzelprüfung aller Kontobewegungen der letzten Monate erscheint mir sehr bürokratisch, vor allem, wenn diese Hilfe jeden Monat neu beantragt werden muss." An eine Bearbeitung der Anträge in so kurzer Zeit glaubt er nicht. "Das Risiko, dass erst irgendwann im Juli die ersten Gelder fließen, ist sehr hoch."