Zahlreiche Flüchtlinge aus der Ukraine gehen nach ihrer Ankunft mit einem Sonderzug mit circa 400 Flüchtlingen aus der Ukraine zur Registrierung am Münchner Hauptbahnhof.

Von Alexander Rechner

Heidelberg.Gerald Knaus von der Europäischen Stabilitätsinitiative (ESI) ist einer der einflussreichsten flüchtlingspolitischen Experten Europas. Er hat das EU-Türkei-Abkommen mitentwickelt.

Gerald Knaus. Foto: dpa

Herr Knaus, die Internationale Organisation für Migration meldete, dass bereits drei Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer das Land verlassen haben. Ist das erst der Anfang?

Seit dem Überfall von Wladimir Putin auf die Ukraine sind bislang pro Woche eine Million Menschen, vor allem Frauen und Kinder, in die Europäische Union und nach Moldau geflohen. Durch Putins brutale Art der Kriegsführung, seine Angriffe etwa auf Krankenhäuser und Theater wird die Zahl der Flüchtlinge weiter wachsen. Mindestens zwei Millionen Menschen, vielleicht sogar mehr, werden in den nächsten beiden Wochen bei uns Schutz suchen. Darauf hat die Europäische Union noch keine Antwort.

Wie muss Europa darauf reagieren?

Wir erleben derzeit eine große Empathie von Helfern und Zivilpersonen von Moldau über Polen, von München bis Berlin. Überall haben Menschen ihre Wohnungen und Häuser geöffnet und helfen den Schutz suchenden Frauen und Kindern mit einem Dach über dem Kopf. Aber: Wir brauchen sofort eine Luftbrücke. Mit dieser können wir diese Menschen dann schnell auch nach Spanien, Frankreich oder nach Portugal in Sicherheit bringen. Das erfordert allerdings eine Organisation, die es derzeit schlichtweg nicht gibt.

Welche Institution kann diese Hilfe innerhalb der EU koordinieren?

Wir sollten diese nicht nur innerhalb der EU schaffen, sondern gemeinsam mit der G 7. Dann sind auch die USA, Großbritannien und Kanada miteingebunden. Bundeskanzler Olaf Scholz könnte als Vorsitzender der G 7 zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, ein Gremium aus ehemaligen Staats- und Regierungschefs ins Leben rufen. Diese Ex-Spitzenpolitiker sollten dann Kraft ihres Renommees mit den derzeitigen Regierungschefs in Europa, den Bürgermeistern der großen europäischen Städte und mit den Vorständen der großen Fluglinien kommunizieren und diese Hilfe sowie eine Luftbrücke koordinieren. Ich nenne das den Scholz-Macron-Plan für Europa und die G 7.

Wie ordnen Sie die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine historisch ein?

Es ist die größte Flüchtlingskatastrophe in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Realistischerweise muss man befürchten, dass zehn Millionen Menschen aus der Ukraine fliehen werden.

In Deutschland werden Stimmen laut, die innerhalb der EU eine gerechte Verteilung fordern. Was halten Sie davon?

Wir müssen nun mit Hochdruck handeln. Und wenn wir handeln wollen, brauchen wir auch keine strikten Quoten. Man kann sich die Verhandlungen über eine faire Verteilung ersparen. Denn es wird keine faire Verteilung geben. Alle müssen bereit sein, so viel zu helfen wie möglich – und auch andere dafür begeistern.

In der EU ist die Massenzustrom-Richtlinie in Kraft getreten. Wie bewerten Sie dies?

Die Einigung der EU-Innenminister auf die Massenzustrom-Richtlinie war ein historischer Schritt. Diese Richtlinie ist der Schlüssel dafür, dass die Luftbrücke funktionieren kann. Laut dieser müssen die Menschen, die aus der Ukraine fliehen, kein Asyl beantragen. Sie werden automatisch als Flüchtlinge anerkannt, haben Anspruch auf Unterkunft, Sozialleistungen, medizinische Verpflegung und können sich frei in Europa bewegen. Und sie haben Zugang zu Schulbildung. Dies ist im Ergebnis ein unglaublicher Fortschritt.

Apropos Bildung: Es wird auch für die Schulen eine große Herausforderung werden. Wie kann dies gelingen?

Das wird ein großes Thema sein. In Polen sind schon fast eine Million ukrainische Kinder angekommen.

Wäre es denn ein Modell, ukrainische Lehrerinnen für den Unterricht der Kinder anzustellen?

Das ist alternativlos. Die Massenzustrom-Richtlinie erlaubt es jeder Ukrainerin, in der Europäischen Union zu arbeiten. Das ist eine riesige Chance für die Bewältigung dieser Flüchtlingsbewegung. Dies sollte genutzt werden.

Haben die europäischen Gesellschaften aus dem Jahr 2015 gelernt?

Die Verwaltungen haben daraus gelernt. In den letzten Tagen habe ich sehr viele Gespräche mit Mitarbeitern von Ausländerbehörden, Staatssekretären und Ministern geführt. Überall herrscht ein Bewusstsein vor, wie groß die Herausforderung ist. Aber niemand ist in Panik. Ein Chef einer großen Ausländerbehörde hat mir gesagt: 2015 war im Vergleich zu dem, was jetzt passiert, eine Übung.