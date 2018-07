Lächelnd in den Abgrund?: Horst Seehofer gestern auf dem Weg zur Sitzung des CSU-Vorstands in München. Foto: dpa

Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Der Machtkampf der Unionsparteien hat das Finale erreicht. Innenminister Horst Seehofer will von seinen Ämtern zurücktreten. Die CDU schart sich hinter die Kanzlerin und macht eine klare Ansage. Unmittelbar nach der Nachricht von der Rückzugsankündigung von CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer aus allen Ämtern hat die CDU die Unterstützung für den europäischen Kurs von Kanzlerin Angela Merkel in der Asylpolitik betont. "Einseitige Zurückweisungen wären unserer Ansicht nach das falsche Signal an unsere europäischen Gesprächspartner", sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Sonntagabend in Berlin, ohne auf die Nachricht vom angekündigten Rückzug Seehofers einzugehen.

Die getroffenen Beschlüsse, Vereinbarungen und Abkommen böten eine gute Grundlage zur wirksamen Reduktion der Sekundärmigration. Die Verhandlungen müssten zügig fortgesetzt werden, sagte Kramp-Karrenbauer. Der CDU-Vorstand habe bei einer Enthaltung beschlossen, dass es Ziel der CDU sei, die Zuwanderung besser zu ordnen, zu steuern und zu begrenzen. Darin sei man sich mit der CSU einig. Kramp-Karrenbauer sagte, es brauche wirksame und menschliche Lösungen mit europäischen Partnern in der Asylpolitik.

Im erbitterten Asyl-Streit hatte Horst Seehofer zuvor angekündigt, seine Ämter aufgeben zu wollen. Das sagte er am Sonntagabend in einer CSU-Vorstandssitzung in München. Seehofer ist erst seit knapp 100 Tagen in der neuen großen Koalition Bundesinnenminister, seit 2008 ist er CSU-Chef. Zuvor hatte der CSU-Vorstand mehr als sieben Stunden lang über die Konsequenzen der CSU im Asylstreit mit der CDU diskutiert. Dabei hatten Seehofer und seine Parteifreunde sich mehrheitlich gegen die Beschlüsse des EU-Gipfels und für einen nationalen Alleingang ausgesprochen.

"Die Lage ist so schwierig, wie man es sich überhaupt nur vorstellen kann." Als Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gestern Abend in der Sitzung das Wort ergreift, tagt der CSU-Vorstand schon seit fünf Stunden in München. "Wir sind keine Hasardeure", sagt Söder. "Wir wollen doch alle nicht leichtfertig die Regierung aufs Spiel setzen!" Also doch noch ein Kompromiss? "Wir wollen keine Regierung stürzen", betont Söder noch einmal, wie Teilnehmer berichten. Aber wie soll noch ein Ausweg gefunden werden?

Der Asyl-Zoff der Union eskaliert dramatisch. "Nicht wirkungsgleich!" Mit dem Urteil macht Innenminister Horst Seehofer seinem Vorstand klar, dass ihm die Ergebnisse, die Kanzlerin Angela Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel erreicht hatte, nicht ausreichen. Auch ihren Vorschlag, schon in anderen EU-Ländern registrierte Flüchtlinge nicht direkt an den Grenzen zurückzuschicken, sondern bis zu ihrer Statusklärung in Ankerzentren in Grenznähe zurückzuhalten, lehnt der CSU-Chef ab. Mehr noch: Sein Spitzengespräch mit Merkel am Vorabend sei "wirkungslos" gewesen, so sickert ein Seehofer-Zitat heraus aus der CSU-Vorstandssitzung. "Null Komma null" habe sich die Kanzlerin bewegt.

Nervenkrieg gestern zwischen der bayerischen Landeshauptstadt und Berlin, wo die CDU-Führung zusammenkommt. Stundenlang tagt der CSU-Vorstand, eine angekündigte Pressekonferenz von Horst Seehofer wird immer wieder verschoben.

"Dass es ernst ist, weiß jeder", sagt Kanzlerin Angela Merkel um kurz nach 14 Uhr bei der Aufzeichnung des ZDF-Sommerinterviews, lässt offen, ob sie noch mit den erlösenden Worten Seehofers rechnet. Sie setze auf Lösungen, "bei denen wir Verantwortung für unser Land wahrnehmen können", appelliert sie an die CSU und erklärt: "In der Summe all dessen, was wir insgesamt beschlossen haben, ist das wirkungsgleich."

Der erste Juli-Sonntag in Berlin, es sind Schicksalstunden für Merkel und die Republik. Kaum hat die Kanzlerin das ZDF-Hauptstadtstudio verlassen, um im Konrad-Adenauer-Haus mit der CDU-Führung zu beraten, treten CSU-Politiker in München vor die Kameras, um vor der Vorstandssitzung letzte Signale zu senden. Horst Seehofer selbst war wortlos in der CSU-Zentrale verschwunden, dafür äußert sich Hans Michelbach, Vize der CSU-Landesgruppe im Bundestag: "Wir lassen uns nicht bevormunden."

Die CSU-Sitzung in München hat gerade begonnen, da verteilt Seehofer seinen "Masterplan Migration". Das Dokument, das wochenlang nur er selbst und Merkel kannten. Der 22-Seiten-Text mit 63 Punkten, von denen einer bislang lautete, Deutschland werde bereits in anderen EU-Ländern registrierte Asylbewerber nicht länger ins Land lassen. In Sekundenschnelle machen Fotos von Seite Eins auf Twitter die Runde.

Die Regierung nach gut 100 Tagen vor dem Aus - Merkel steht nun vor einem Scherbenhaufen und womöglich dem Ende ihrer Regentschaft. Die CSU könnte sich im Landtagswahlkampf zwar als standhaft preisen, müsste sich aber vorwerfen lassen, in Berlin und darüber hinaus schweren politischen Schaden verursacht zu haben. Für die SPD wäre ein Scheitern von Schwarz-Rot brandgefährlich, liegt die Partei doch in Umfragen bei unter 20 Prozent. In der Sache stehen die Sozialdemokraten hinter Merkel. Heute wollen sie einen eigenen 5-Punkte-Plan beschließen (siehe S. 10). Aber auch auf den Super-Gau bereiten sich die Genossen vor: auf Neuwahlen, wenn es zur Spaltung der Union kommt. Danach sieht es am späten Sonntagabend nach Seehofers Paukenschlag tatsächlich aus.