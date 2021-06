Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Mit heftiger Kritik am politischen Gegner haben sich die Südwest-Liberalen auf den Bundestagswahlkampf eingestimmt. FDP-Landeschef Michael Theurer griff auf dem Landesparteitag in Stuttgart Grüne, SPD und vor allem die CDU an. Den Christdemokraten im Südwesten warf er Unterwürfigkeit in der grün-schwarzen Koalition vor. "Die Union gibt in vielen Bereichen ein jämmerliches Bild ab", sagte Theurer. CDU-Landeschef Thomas Strobl habe sich politisch vor Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) "in den Staub geworfen". Was die CDU inhaltlich nicht durchsetzen konnte, sei durch mehr Posten für Minister und Staatssekretäre ausgeglichen worden.

Mehr als 350 Delegierte kamen in der Stuttgarter Messe zusammen. Der 54-jährige Theurer wurde mit 88,1 Prozent als Landesvorsitzender wiedergewählt. Der Diplom-Volkswirt aus Horb führt die Partei in ihrem Stammland seit 2013 an. Die Orientierung an der sozialen Marktwirtschaft müsse man bei der CDU mit der Lupe suchen, sagte er. Auch gegen andere Parteien teilte er aus: Die SPD verharre in Neid- und Umverteilungsdiskussionen, die Grünen blieben eine Verbots- und Verzichtspartei. Mit Blick auf die Bundesregierung sprach er vom "Pleiten-Pech-und-Pannenminister" Jens Spahn, vom "Ankündigungsminister" Peter Altmaier, vom "Maut-Desaster-Minister" Andreas Scheuer und vom "Schuldenminister" Olaf Scholz.

Die aktuellen Umfrageergebnisse lassen die Liberalen hoffen. Auf dem Parteitag ist zumindest öffentlich und in den Redebeiträgen der Delegierten kein Platz für Selbstzweifel. Intern mahnt Theurer, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion, durchaus zur Vorsicht vor zu viel Umfrageoptimismus. Punkten will die FDP zum einen mit ihrer bisherigen Positionierung in der Coronakrise. "Wir haben die Gefährlichkeit des Virus nicht unterschätzt, aber haben uns als Wächter der Grundrechte bewiesen", so Theurer. Man habe früher als andere eine differenzierte Öffnungspolitik gefordert.

Theurer kritisiert den Gesundheitsminister in der Maskenaffäre und fordert die Einsetzung eines Sonderermittlers. Der Impfstoffmangel werde genutzt für eine Verlängerung der epidemischen Notlage. Zum anderen liegen für Theurer die Lösungen auch bei der Bekämpfung der Folgen der Coronakrise in einer Verbindung von Ökologie und Ökonomie, aber mit einem klaren Fokus auf den Mittelstand: "Wenn wir nicht für den Mittelstand kämpfen, dann tut es keiner mehr".

Die Südwest-FDP sieht hier eine offene Flanke bei der CDU, die man für sich nutzen will. "Wir wollen den Wählern, die mit der CDU nichts mehr anfangen können, eine Heimat bieten", sagt Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. In einem Leitantrag fordern die Liberalen, den "Wohlstandsmotor Mittelstand" zu stärken, dazu gehören klare Regelungen für den Rückbau der Coronabeschränkungen, Bürokratieabbau, eine Steuerentlastung für Personenunternehmen und eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags.

Die Stellvertreterriege bleibt mit Hans-Ulrich Rülke, der Kommunalpolitikerin Gabriele Heise sowie dem Bundestagsabgeordneten Pascal Kober unverändert. Generalsekretärin Judith Skudelny wird mit 83 Prozent wiedergewählt.