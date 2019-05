Von Michael Abschlag

Heidelberg. Luciana Castellina, Mitglied der italienischen Linkspartei Sinistra Italiana (SI), gilt als "Grande Dame" der europäischen Linken. Am Montagabend diskutierte sie im DAI Heidelberg mit der langjährigen Heidelberger Oberbürgermeisterin Beate Weber-Schuerholz über Europa. Die RNZ traf die 89-Jährige am Rande der Veranstaltung zum Interview.

Frau Castellina, Sie sprechen davon, dass Populisten Europa bedrohen. Wie groß ist die Gefahr?

Die Lage ist schlecht. Diese Woche hat sich ja Italiens Vize-Premierminister Matteo Salivini mit Rechtspopulisten aus elf europäischen Ländern in Mailand getroffen. Sie haben versucht, sich als notwendig darzustellen, um die christliche Ordnung wiederherzustellen und gegen Migranten, Schwule, die Frauenbewegung oder wen auch immer zu kämpfen. Aber warum sind sie überhaupt so stark geworden? Das ist das Ergebnis einer Politik, bei der sich die Menschen abgehängt fühlen. Deshalb ist es für Populisten so leicht, ihnen einen Sündenbock zu präsentieren. Das ist ein großes Problem. Ich stehe der EU in ihrer Form sehr kritisch gegenüber, denn sie hat meiner Meinung nach viele Fehler gemacht. Aber ich denke, wir brauchen sie trotzdem.

Welche Fehler meinen Sie?

Es gibt einen ganz konkreten Grund, warum wir Europa brauchen. In den letzten Jahrzehnten haben wir die Privatisierung der Gesetzgebung erlebt. Viele wichtige Entscheidungen werden nicht mehr von Regierungen oder Parlamenten getroffen, sondern von privaten oder wirtschaftlichen Interessengruppen. Das haben wir gesehen, als Bayer Monsanto gekauft hat: Jetzt kontrollieren sie 75 Prozent des Marktes und machen, was sie wollen. Die Frage ist: Wir bekommen wir die Gesetzgebung wieder unter demokratische Kontrolle? Eine Errungenschaft Europas sind unsere Sozialsysteme, das ist ein Teil unserer Identität. Die können wir nur auf europäischer Ebene verteidigen. Wenn wir das nicht tun, werden wir Opfer der Globalisierung.

Sie haben die rechte Lega angesprochen, die in ihrem Land jetzt in der Regierung sitzt. Wie hat sie das politische Klima verändert?

Wir haben da eine komplett anormale Situation. Bei uns regiert diese komische Koalition aus der rechtsextremen Lega und den Fünf Sternen, die einfach eine Protestbewegung sind. Was sie vereint, ist der Kampf gegen das politische System. Linke Parteien haben immer die Obsession, in die Regierung zu kommen. Aber es ist sehr viel wichtiger, die Gesellschaft zu erobern, das heißt: das Denken der Gesellschaft zu prägen. Die politische Linke muss die Gesellschaft zurückerobern.

Haben denn die linken Parteien nicht auch Fehler gemacht? Immerhin haben sie viele ihrer traditionellen Wähler an die Rechtspopulisten verloren.

Ja, das ist ein Problem. In Italien hatten wir eine große linke Partei, die marginalisiert wurde. Viele ihrer Wähler wanderten weg, weil sie sich von der Politik im Stich gelassen fühlten. Ursprünglich glauben rechte Parteien ja an die Kraft des Marktes und linke Parteien, dass der Mensch den Markt kontrollieren muss. Aber die linken Parteien waren oft nicht mehr wirklich links, und deshalb stiegen sie ab. Die SPD ist immerhin schlau genug, um selbstkritisch zu sein. Die italienischen Sozialdemokraten von der PD tun das nicht. Aber wenn Menschen enttäuscht sind, vergessen sie das nicht so schnell.

Derzeit gibt viele pro-europäische Demonstrationen. Macht Ihnen das Hoffnung?

Ja, ich vertraue da auf die junge Generation. Ein Problem ist allerdings: Es gibt viele Bewegungen, aber sie münden leider nicht in Parteien. Das Engagement in Parteien geht europaweit zurück. Ein weiteres Problem ist, dass viele dieser Bewegungen, aber auch Parteien nur in ihren Ländern aktiv und nicht europäisch vernetzt sind. Dieses nationale Denken müssen wir endlich überwinden.