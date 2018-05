Berlin. Helmut Ded ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags.

Herr Dedy, die einen zahlen Hunderte Euro pro Monat an Kitagebühren, andere nichts. Ist das nicht ungerecht?

Die Elternbeträge für Kita-Plätze sind in den meisten Städten ganz bewusst sozial gestaffelt. Wer sehr wenig monatlich zur Verfügung hat, zahlt in der Regel deutlich weniger oder überhaupt nichts. Das gilt etwa für Familien, die von Sozialleistungen leben. Viele Städte haben ihre Beitragssysteme in den letzten Jahren sozial gerecht weiterentwickelt.

Wie können Familien mit geringen Einkommen stärker entlastest werden?

Elternbeiträge stärker zu reduzieren oder abzuschaffen erfordert ein finanzielles Gesamtkonzept mit Prioritäten. Die Städte stecken in einem Zielkonflikt: Sie sollen die Betreuungsplätze ausbauen, gleichzeitig sollen sie bessere Qualität der Kinderbetreuung sicherstellen. Und dann stehen noch geringere Elternbeiträge im Raum. Bei diesen drei Aufgaben scheint mir das Interesse der Eltern eher auf den Ausbau der Plätze und die bessere Qualität gerichtet zu sein. Wenn Bund und Länder darüber hinaus die Elternbeiträge verringern wollen, müssen sie sagen, wie das bezahlt werden soll.

Hohe Qualitätsansprüche bei der Betreuung und gleichzeitig ein Ausbau der Plätze - wie lässt sich das erreichen?

Die Zahl der Kinder unter drei Jahren, die betreut werden, hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt - auf 763.000. Und der Bedarf wächst weiter. Die Städte sind stolz, dass die Qualität der Kindertagesbetreuung bei gleichzeitig massivem Ausbau in den letzten Jahren ein hohes Niveau behalten hat. Dennoch wollen auch die Kommunen die Qualität weiter verbessern, etwa durch einen verbesserten Betreuungsschlüssel oder eine bessere Sprachförderung.

Reichen die geplanten Mittel des Bundes dafür aus?

Die erste entscheidende Frage ist, wie wir sicherstellen können, dass öffentliche Mittel des Bundes vor allem für den Ausbau und für eine Verbesserung der Qualität eingesetzt werden. Es ist gut, dass der Bund sich in dieser Legislaturperiode mit 3,5 Milliarden Euro daran beteiligt. Aber das wird schon nicht reichen, um die Qualitätsziele zu erreichen.

In Berlin sind die Kitas künftig kostenfrei. Ein Vorbild?

Einige Länder haben bereits kostenfreie Kita-Jahre beschlossen. Wenn das der politische Wille ist, ist das okay. Es kommt aber darauf an, dass die Mittel, die für eine Beitragsbefreiung eingesetzt werden, nicht beim Ausbau der Plätze und bei der Qualität fehlen.