Can Dündar. Foto: dpa​

Von Tobias Schmidt, RNZ Berlin

Berlin. Can Dündar ist Ex-Chefredakteur der türkischen Tageszeitung "Cumhuriyet" und lebt im deutschen Exil.

Herr Dündar, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will Kanzlerin Angela Merkel einladen. Was steckt dahinter?

Beide Seiten wollen die Beziehungen verbessern. Der türkische Tourismus ist eingebrochen, der Handel leidet, das setzt Erdogan unter Druck. Das größte Hindernis für eine Entspannung ist der inhaftierte "Welt"-Journalist Deniz Yücel. Deniz Yücel ist Erdogans politische Geisel. Der hat gesagt, während seiner Amtszeit wird Yücel nicht freigelassen. Um sein Wort zu brechen, braucht Erdogan eine teure und gesichtswahrende Gegenleistung von Deutschland.

Hintergrund Chronologie 14. Februar 2017: Deniz Yücel wird in Istanbul festgenommen. Ihm wird Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung vorgeworfen. Yücel hatte sich freiwillig bei der Polizei gemeldet, um der Aufforderung nach einer Befragung nachzukommen. Schon im Dezember 2016 hatte die türkische Justiz das Verfahren gegen [+] Lesen Sie mehr Chronologie 14. Februar 2017: Deniz Yücel wird in Istanbul festgenommen. Ihm wird Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung vorgeworfen. Yücel hatte sich freiwillig bei der Polizei gemeldet, um der Aufforderung nach einer Befragung nachzukommen. Schon im Dezember 2016 hatte die türkische Justiz das Verfahren gegen ihn eröffnet. 18. Februar 2017: Kanzlerin Angela Merkel dringt bei der türkischen Regierung auf eine faire Behandlung Yücels. 26. Februar: Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) schaltet sich ein. Yücels Inhaftierung sei ungerecht. Es sei "weder nötig noch fair, Deniz Yücel bis zu einer staatsanwaltschaftlichen Vernehmung so lange seine Freiheit zu nehmen". 27. Februar 2017: Yücel wird dem Haftrichter vorgeführt. Dieser verordnet Untersuchungshaft - bis heute. Die mögliche Strafe für Terrorpropaganda beträgt laut Anti-Terrorgesetz ein bis fünf Jahre Haft, die Strafe für Volksverhetzung laut türkischem Strafgesetzbuch ein bis drei Jahre. Möglicher Hintergrund der Vorwürfe: Yücel hatte wie viele andere Journalisten internationaler Medien über E-Mails berichtet, die das linksgerichtete türkische Hacker-Kollektiv RedHack aus dem privaten Mail-Konto von Energieminister Berat Albayrak beschafft hatte. 1. März 2017: Bundespräsident Joachim Gauck kritisierte die Inhaftierung Yücels als "Attacke auf die Pressefreiheit". Yücel seinerseits hatte Gauck vor seiner Wahl zum Bundespräsidenten als latent ausländerfeindlich gerügt. 3. März 2017: Der türkische Präsident Erdogan nennt Yücel einen PKK-Sympathisanten und deutschen Agenten. Er wirft ihm Spionage vor. Ende Mai/August 2017: Nacheinander legen Yücels Anwälte und sein Arbeitgeber Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein. Immer wieder äußert sich Yücel aus der Isolationshaft heraus, die er Berichten zufolge aber gut ertragen soll. Yücel ist einer von gut 150 inhaftierten Journalisten. 4. Januar 2018: Das türkische Justizministerium legt eine Stellungnahme zu der Beschwerde Yücels beim Verfassungsgericht in Ankara vor. Es bleibt bei den Vorwürfen "Terrorpropaganda" und "Volksverhetzung". 6. Januar 2018: Außenminister Sigmar Gabriel empfängt seinen türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu bei sich zu Hause in Goslar. Beide reden über den Fall Yücel. 11. Januar 2018: Außenminister Cavusoglu versichert in Antalya, Yücel sei "kein politisch motivierter Fall". Zugleich kündigte er ein Treffen Erdogans mit Merkel an.

[-] Weniger anzeigen

Worin könnte diese bestehen?

Erdogan will wieder deutsche Waffen haben. In Berlin erwägt man offenbar einen Deal: Yücels Freilassung im Austausch gegen einen neuen Rüstungsvertrag. Das war vermutlich auch Thema beim Treffen von Außenminister Siegmar Gabriel mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu vergangenes Wochenende.

Was würde das bedeuten?

Ein solches Tauschgeschäft wäre ein schmutziger Deal, vor dem ich die Bundesregierung eindringlich warne. Die Menschenrechte würden geopfert. Die Türkei unter Erdogan verwandelt sich in eine Diktatur. Wir kämpfen dafür, dass das Land wieder zu einem Rechtsstaat wird. Wenn nun Gabriel und Cavusoglu beim Tee über einen Handel reden, wäre das verheerend für unseren Einsatz für die Demokratie und ein gewaltiger Propagandaerfolg für Erdogan. Für Hunderte von türkischen Oppositionellen, die in Erdogans Kerkern sitzen, würde die Hoffnung auf Freiheit schwinden.

Was erwarten Sie von Deutschland?

Die Regierung sollte sich hinter diejenigen stellen, die sich für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einsetzen, und nicht hinter Waffenhändler. Die deutschen Inhaftierten sind Geiseln. Kauft Deutschland Geiseln mit schmutzigen Deals frei, fühlt sich Erdogan ermutigt, gleich die nächsten Journalisten einzukerkern, weil seine brutale Methode funktioniert. Die Freiheit für Deniz Yücel hätte einen viel zu hohen Preis. Die Bundesregierung darf ihre Prinzipien nicht aufgeben und muss auf Rechtsstaatlichkeit und die Einhaltung der Menschenrechte pochen. Das muss Merkel auch tun, wenn sie Erdogans Einladung annehmen sollte.

2019 wird in der Türkei gewählt. Hat Erdogan ernstzunehmende Gegner?

Diese Wahl wird die wichtigste in der Geschichte der Türkei. Wenn Erdogan gewählt wird, könnte es die letzte Wahl für mein Land gewesen sein. Die türkischen Nationalisten haben sich erst vorgestern hinter ihn gestellt. Die Opposition ist geschwächt, weil ihre Anführer hinter Gittern sitzen oder davon bedroht sind. Erdogan wird mit maximaler Härte gegen seine Gegner vorgehen, denn wenn er die Wahl verliert, ist er politisch erledigt.

Wie können Deutschland und die EU die Demokraten in der Türkei stärken?

Das wichtigste: Keine schmutzigen Deals abschließen, wie beim Flüchtlingspakt. Keine Waffenlieferungen für die Freilassung von Deniz Yücel! Ich vertraue nicht mehr darauf, dass uns die Bundesregierung oder die EU in unserem Kampf für Menschenrechte und Freiheit wirklich helfen will. Umso wichtiger ist die Zivilgesellschaft: Parteien, Parlamente, Menschenrechtsorganisationen, Medien und Universitäten müssen uns helfen. Wir brauchen ihre Unterstützung. Hier kann viel mehr getan werden!

Der türkische Journalist Ertugrul Yigit soll nach 35 Jahren in Hamburg zurück in die Türkei, die Ausländerbehörde will seine Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängern. Droht auch ihm Haft?

Die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ist ausgehebelt. In einigen Gefängnissen wird wieder gefoltert. Erdogan redet über die Wiedereinführung der Todesstrafe. Unter diesen Umständen darf niemand an Erdogan ausgeliefert werden!

Sie selbst leben seit mehr als einem Jahr im deutschen Exil. Haben Sie Hoffnung, jemals zurückzukehren?

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und Erdogans Macht könnte bröckeln. Die Wirtschaft bricht ein, er ist international isoliert, und in seiner eigenen Partei gibt es ersten Widerstand. Seine Schwachstellen werden sichtbarer. Ich bin noch immer optimistisch, dass seine Zeit als Präsident bald abläuft und die Türkei zur Demokratie zurückkehrt.