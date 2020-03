Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Klaus Reinhardt ist Präsident der Bundesärztekammer.

Schulen und Kitas bleiben geschlossen. Veranstaltungen werden abgesagt. Bürgerinnen und Bürger sollen auf soziale Kontakte verzichten. Lässt sich das Virus so eindämmen?

Die Maßnahmen sind alle hoch angemessen und dringend notwendig. Angesichts der Entwicklung in Italien und in der Schweiz müssen wir uns jetzt auf die Behandlungskapazitäten und die Versorgungsstrukturen konzentrieren. Alle Behandlungen und Operationen in den Kliniken, die nicht unbedingt sofort sein müssen, gilt es zu verschieben. Wir brauchen die Intensivbetten für schwer kranke Corona-Infizierte. Es stellt sich auch die Frage, ob Ärzte oder Pflegepersonal mit leichten Bagatellerkrankungen nicht weiterhin arbeiten könnten. Wir sollten Zeltstationen vor den Kliniken einrichten, in denen getestet wird, ob es sich um Corona-Patienten handelt oder nicht. So lässt sich die Übertragung auf anders Erkrankte besser verhindern. Das muss jetzt präventiv geschehen, bevor uns die große Welle erreicht. Darüber sind wir mit Gesundheitsminister Jens Spahn im Austausch.

Gesundheitsminister Spahn will Ärzte aktivieren, die im Ruhestand sind. Auch Medizinstudenten sind im Gespräch …

Das geschieht bereits, und ist sehr hilfreich. Wenn Kollegen helfen wollen, die sich fit fühlen und rüstig sind, ist das eine gute Sache. Auch Studenten können mit eingesetzt werden. Jede unterstützende Kraft ist jetzt hilfreich. Das ist eine Ausnahmesituation, die auch für uns neu ist. Die letzte Pandemie hat es in Deutschland 1968 gegeben. Jetzt geht es darum, pragmatisch und mit Augenmaß umfassend zu helfen.

Wie ist die Lage in den Praxen?

Die Situation ist angespannt. Aber es läuft strukturiert. Die Tests funktionieren. Bei der Ausgabe von Masken und Schutzkleidung könnte man noch mehr tun.

Sollte noch umfassender und intensiver getestet werden?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist Testen noch richtig. Solange man noch die Chance hat, positiv getestete Menschen zu isolieren und Abstand zu nicht Erkrankten zu schaffen, sind Tests sinnvoll. Flächendeckende Tests wären aber unsinnig. Wir müssen die Strategie dem Verlauf der Epidemie anpassen.

Es gibt Klagen über die Gesundheitsämter und mangelnde Informationen. Ist die Kritik berechtigt?

Ich empfehle jedem, auf die Internetseiten des Robert-Koch-Instituts, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, der Bundesärztekammer oder der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu gehen. Dort gibt es umfangreiche aktuelle Informationen. An Information mangelt es also nicht. Die Gesundheitsämter sind allerdings in den letzten Jahrzehnten personell ausgedünnt worden. Das macht sich jetzt bemerkbar.

Die Abstimmung zwischen den Ländern läuft nicht optimal. Ist der Föderalismus gerade ein Bremsklotz?

In einem föderalen System lässt sich oft besser auf die unterschiedlichen Lebensbedingungen reagieren. Im Hochsauerland sind die Bedingungen anders als im Stadtstaat Hamburg. Regionale Kompetenzen machen da durchaus Sinn. Dass sich die Länder nicht gleich auf eine einheitliche Linie bei den Schulschließungen haben einigen können, war allerdings bitter. Jetzt sind alle gefordert, einen Beitrag dafür zu leisten, dass die Verbreitung des Virus verzögert werden kann. Jeder kann und sollte etwas tun.

Sie rechnen nicht damit, dass es gelingt, die Infektionskette zu unterbrechen und die Epidemie einzudämmen. Müssen wir uns auf ein Leben über Monate oder gar Jahre mit Corona einstellen?

Das Virus ist ausgebrochen, und wir haben den Punkt lange überschritten, an dem wir die Infektionsketten noch nachvollziehen konnten. Die Sache hat längst ihren Lauf genommen. Die aktuelle Strategie ist, Infizierte zu entdecken und zu isolieren, damit sie nicht weitere anstecken. Die Menge an Sozialkontakten und größere Ansammlungen von Menschen muss reduziert werden. Aber das Virus wird nicht aufzuhalten sein und sich weiter ausbreiten. Das geht solange, bis ungefähr 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung nach durchgemachter Erkrankung Immunität erlangt hat. Dann steht die Epidemie still. Aber niemand weiß, wie schnell das gehen wird.

Immer mehr Länder verhängen Einreisebeschränkungen, auch Deutschland. Ein sinnvoller Schritt?

Aus meiner Sicht nicht. Man wird die Epidemie auf diese Weise nicht wirklich aufhalten können.