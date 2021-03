Ministerpräsident Tobias Hans (r.) besucht das Corona-Testzentrum auf dem Messegelände in Saarbrücken. Foto: dpa

Von Birgit Reichert

Saarbrücken. Das Saarland will die Corona-Maßnahmen nach Ostern in einem Modellprojekt weitreichend lockern: Vom 6. April an – dem Dienstag nach Ostern – sollen unter anderem Kinos, Theater, Fitnessstudios und die Außengastronomie wieder öffnen. Voraussetzung sei ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein dürfe, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstag. "Wir wollen damit den Menschen eine Perspektive bieten, um gerade im Frühling wieder etwas mehr Lebensqualität genießen zu können."

Hans sprach sich für neue Wege in der Pandemiebekämpfung aus. "Es muss uns nach einem Jahr Corona-Pandemie mehr einfallen als nur zu schließen und zu beschränken", sagte der Regierungschef. A und O seien die Tests, mit denen wieder mehr privates und auch mehr öffentliches Leben möglich werde.

Bei privaten Treffen und Veranstaltungen im Freien sollen dann bis zu zehn Personen erlaubt sein. Auch Kontaktsport im Außenbereich soll möglich sein – immer in Verbindung mit einem negativen Test. Wenn alles gut laufe, könne es weitere Öffnungsschritte nach dem 18. April geben – in der Gastronomie, beim Ehrenamt, in den Schulen.

Bund und Länder hatten beim jüngsten Corona-Gipfel beschlossen, dass die Länder in ausgewählten Regionen zeitlich befristete Modellprojekte starten könnten, "mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept", um einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen – und um das zu untersuchen.

Es gebe viele Bundesländer, die angekündigt hätten, solche Modellregionen ausweisen zu wollen. "Wir sind aber das einzige Bundesland, das das als Ganzes tut. Deswegen nennen wir unser Projekt auch das Saarland-Modell", sagte Hans. Es werde wissenschaftlich begleitet.

Das Saarland habe für ein solches Modellprojekt beste Voraussetzungen: Zum einen sei die Sieben-Tage-Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche – mit um die 70 eine der niedrigsten bundesweit. Die Quote sei über die letzten Wochen stabil, es gebe kein exponentielles Wachstum.

Zum Zweiten verfüge das Land über eine gute Infrastruktur für Tests. Es gebe über 350 Orte, an denen Bürger mehrfach die Woche kostenfreie Antigen-Schnelltests machen könnten. In Schulen und Kitas gebe es zwei wöchentliche Tests für Lehrer und Schüler. Auch Testkits gebe es genug: Das Saarland habe früh 2,5 Millionen Schnelltests bestellt.

Die Saarländer mussten ihre Teststruktur aber auch gut aufstellen, grenzt das Land doch direkt an das ausgewiesene Virusvariantengebiet Moselle in Frankreich. Es herrscht eine verschärfte Testpflicht für Einreisende – seit Anfang März gibt es nahe des Grenzübergangs Goldene Bremm in Saarbrücken ein deutsch-französisches Testzentrum.

Schließlich sei die Impfquote hoch. Bislang seien 150.000 Impfungen vorgenommen worden, davon 110.000 Erstimpfungen. Mit einer Quote von 11,4 Prozent bei den Erstimpfungen liege das Land bundesweit an der Spitze, so Hans.

Ähnliche, allerdings regionale begrenzte Versuche gibt es vielerorts. Schleswig-Holstein etwa sieht vor, ab dem 19. April touristische Modellprojekte in Städten und Kreisen mit niedrigen Corona-Zahlen zu ermöglichen.

Kritik am Kurs des Saarlands kam unter anderem von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Das Land erhalte 80.000 zusätzliche Dosen Impfstoff, weil es dort die südafrikanische Mutation gebe. "Das ist auf die Einwohnerzahl gerechnet eine große Menge", so Schwesig. "Wie sollen andere Länder ihren Bürgern erklären, dass sie keinen zusätzlichen Impfstoff erhalten und diese Öffnungsschritte nicht gehen können?"