Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Heinz-Peter Meidinger ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes.

Herr Meidinger, in Österreich sollen Mitte Mai die Schulen wieder geöffnet werden. Sollte der Schulbetrieb dann auch in Deutschland wieder aufgenommen werden?

Wenn es eine Lockerung der Corona-Beschränkungen nach Ostern bei uns geben wird, könnten auch die Schulen schrittweise wieder öffnen. Man könnte beispielsweise dann mit den Abschlussklassen und der Oberstufe beginnen. Falls Bundesregierung und Länder allerdings am 14. April die Beschränkungen nicht lockern und den Lockdown nicht beenden, brauchen wir uns über die Öffnung der Schulen nach den Osterferien weiterhin keine Gedanken zu machen. Aber auch eine schrittweise Öffnung setzt voraus, dass der Gesundheitsschutz an den Schulen bestmöglich gewährleistet werden kann.

Einige Länder wie Niedersachsen bereiten schon die Zeugnisse und Versetzungen vor. Ist das Schuljahr nicht gelaufen?

Wenn wie in Niedersachsen die Sommerferien bereits in der zweiten Junihälfte beginnen, macht es Sinn, jetzt bereits über Versetzungen und Zeugnisse nachzudenken. Da ist es gut, wenn man einen Notfallplan in der Tasche hat. In Bayern wäre es dazu verfrüht. Selbst wenn die Schulen zeitnah öffnen könnten, wird der Betrieb nicht von heute auf morgen wieder volllaufen. Man wird auch in Bayern nicht alle noch ausstehenden Arbeiten und Klausuren in der verbleibenden Zeit nachholen können.

Sie raten dazu, dass schwache Schüler das Schuljahr lieber wiederholen sollten als schlecht ins neue Schuljahr zu starten…

Schülern, die im ersten Halbjahr mangelhafte Leistungen aufwiesen, haben derzeit keine Möglichkeit mehr, sich noch zu verbessern. Deshalb sollte es großzügige Regelungen bei der Versetzung geben. Da bin ich auf jeden Fall dafür! Alle Schüler mit mangelhaften und ungenügenden Leistungen in mehreren Fächern im ersten Halbjahr und auch deren Eltern sollten sich aber genau überlegen, ob es nicht in manchen Fällen besser ist, das Schuljahr trotzdem zu wiederholen. Eine freiwillige Wiederholung des Schuljahrs kann sinnvoll sein, damit die Lücken nicht zu groß werden. Lieber freiwillig wiederholen als dass man im nächsten Schuljahr nicht mehr mitkommt und dann sitzenbleibt. Das Home-Schooling kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass dabei auch Schüler abgehängt werden. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass schwächere Schüler in den Ferien den verpassten Stoff nachholen und ihre Lücken im Nachhilfe-Unterricht schließen können. Dann wäre ein freiwilliges Wiederholungsjahr nicht notwendig!