Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Anja Karliczek (49, CDU) ist Bundesministerin für Bildung und Forschung.

Frau Karliczek, die Welt wartet auf einen Corona-Impfstoff. Wann kann man damit rechnen?

Gegenwärtig laufen laut Weltgesundheitsorganisation WHO über einhundert Impfstoffentwicklungen. Einige sind bereits in die klinische Prüfung eingetreten. Die Chancen stehen daher gut, dass eine oder einige der Entwicklungen schnell zum Erfolg führen. Deutschland unterstützt die Impfstoffentwicklung breit – international wie national – insgesamt mit fast einer Milliarde Euro. Das ist gut angelegtes Geld. Denn nur mit einem Impfstoff werden wir die Pandemie unter Kontrolle bringen. Mit der Zulassung und Massenproduktion eines Impfstoffes sollte man auch im günstigsten Fall jedoch nicht vor dem nächsten Sommer rechnen.

Wie steht es mit der Entwicklung von wirksamen Medikamenten?

Hier gibt es erste ermutigende Ergebnisse über den Einsatz von Medikamenten, die zur Behandlung anderer Krankheiten entwickelt oder bereits zugelassen sind. Die Datenlage ist aber insgesamt immer noch zu dünn, um sicher davon ausgehen zu können, dass sich diese Erfolge auch im großen Maßstab bestätigen lassen. Für gänzlich neue Medikamentenentwicklungen gilt im Prinzip das Gleiche wie für Impfstoffe. Allerdings muss man hier eher von längeren Zeiträumen bis zur Zulassung ausgehen.

Müssen wir uns in Zukunft darauf einstellen, dass wir häufiger solche Pandemien erleben?

Wir müssen uns – unabhängig von Spekulationen über Häufigkeiten – darauf einstellen, dass solche Pandemien jederzeit auftreten können. Wir müssen noch mehr vorsorgen, auch wenn wir zum Beispiel potenzielle Impfstoffhersteller schon vorher über die internationale Impfallianz CEPI stark unterstützt haben. Darum gibt es überhaupt die Chance, dass wir vielleicht schon im nächsten Jahr eine breite Impfung anbieten können. Die Covid-19-Pandemie muss für jedes Land, für jeden Kontinent, für die Welt der Anlass sein, sich für die Zukunft besser auf solche globalen Viruserkrankungen vorzubereiten. Diese Pandemie ist eine Lehre für alle und darf auch dann, wenn sie einmal überwunden ist, nicht einfach zu den Akten gelegt werden. Die internationale Zusammenarbeit muss enger werden. Das werden auch die Staaten erkennen, die heute meinen, dass sie mit Alleingängen besser fahren.

Die Maskenpflicht scheint sich vielerorts nicht durchgesetzt zu haben. Wie lässt sich das noch erreichen?

Wir beschäftigen uns derzeit sehr damit, wann und wie die bisherigen Einschränkungen gelockert werden können. Ich verstehe das, da die Einschränkungen hart waren und für viele sogar existenzgefährdend. Wir vergessen aber ein wenig, dass das Virus nicht weg ist. Covid-19-Erkrankungen haben zum Teil sehr schwere Verläufe, und auch über mögliche Dauerschäden durch die Erkrankungen wissen wir noch zu wenig. Daher muss uns bewusst sein, dass die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Maskenpflicht in vielen Bereichen die Voraussetzungen dafür sind, dass die Lockerungen Bestand haben und fortgesetzt werden können. Unsere zurückgewonnene Freiheit hängt an unserer Disziplin – in der Hygiene, im Abstandhalten, im Maskentragen.

Die Digitalisierung an den Schulen lässt immer noch zu wünschen übrig. Wie lässt sich hier schnell Abhilfe schaffen?

Die Schulschließungen haben gezeigt, dass digitales Lernen zu Hause die Situation abfedern, aber den Präsenzunterricht nicht ersetzen kann. Das Homeschooling ist ein Stresstest für alle Beteiligten – für die Schülerinnen und Schüler, für die Eltern, für die Lehrkräfte. Und wir wissen auch, dass die Entwicklung an den Schulen hier ganz unterschiedlich weit ist. Mit dem DigitalPakt Schule, für den der Bund 5 Milliarden Euro zur Verfügung stellt, gibt es an sich einen großen Finanztopf und damit kräftigen Schub für den Ausbau der notwendigen Infrastruktur. Es ist jetzt an den Ländern, die Mittel abzurufen. Der Bund leistet darüber hinaus noch weitere Unterstützung: So haben wir beispielsweise zusätzlich jetzt das 500-Millionen-Programm zur Anschaffung von digitalen Endgeräten aufgelegt. Hier haben wir inzwischen eine Einigung mit den Ländern erzielt, dass die Geräte über die Schulen oder Schulträger an die Kinder ausgegeben werden, die sie dringend benötigen.

Viele sprechen bereits von einem verlorenen Schul- und Studienjahr. Wie lässt sich der Ausfall ausgleichen?

Ein verlorenes Schuljahr ist ein großes Wort. Richtig ist: Nicht alles lässt sich digital kompensieren. Das zweite Schulhalbjahr 2019/2020 war kein normales Schulhalbjahr – und auch das erste Schulhalbjahr 2020/2021 wird keines sein, wie wir es bislang gekannt haben. Die nächste Zeit – und sicher auch ein Teil der Sommerferien - muss genutzt werden, um das nächste Schuljahr so gut es geht zu organisieren. Dabei sollte speziell an die Kinder und Jugendlichen gedacht werden, die zu Hause keine günstigen Lernbedingungen vorfinden. Spätestens zu Beginn des Schuljahres werden sich die Lehrerinnen und Lehrer sicher auch ein Bild machen, wo ihre Schülerinnen und Schüler stehen.

Und was erwarten Sie?

Der Leistungsstand wird sicherlich unterschiedlich sein. Hinzu kommt, dass die Situation von Fach zu Fach variiert. Deutsch, Mathematik, Sprachen – das alles lässt sich ganz gut auch am Computer lernen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Allerdings gibt es auch da Grenzen. Sogar ein chemisches Experiment kann man digital begleiten. Aber hier fehlen dann eben doch die ganz praktischen Erfahrungen, wie es ist, mit einem Reagenzglas zu arbeiten.