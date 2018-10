Von Kathrin Hoth

Mannheim. Annegret Kramp-Karrenbauer (56) gab ihr Amt als saarländische Ministerpräsidentin auf, um im Februar 2018 Generalsekretärin der CDU zu werden. Die RNZ traf sie bei einem Festakt der CDU Kreisverbände Mannheim und Ludwigshafen in der Quadratestadt.

Frau Kramp-Karrenbauer, arbeiten Sie schon an Ihrer Bewerbungsrede für den Parteivorsitz, über den im Dezember abgestimmt wird?

Ich werde beim Parteitag eine Bewerbungsrede für unser Grundsatzprogramm halten.

Aber Sie stünden bereit, wenn Frau Merkel nicht mehr antritt?

Die Parteivorsitzende hat erklärt, dass sie die Legislaturperiode als Kanzlerin zu Ende bringen will und dass für sie Kanzlerschaft und Parteivorsitz in eine Hand gehören.

Außer Ihnen wird unter anderem auch Herr Spahn als Merkel-Nachfolger gehandelt. Täte die konservative Wende, wofür er steht, der Partei nicht gut?

Die CDU ist eine Volkspartei der Mitte. Es ist die falsche Frage, ob man die Partei nach links, rechts, oben oder unten rücken kann. Unsere Aufgabe muss es sein, dass wir die Mitte so ausgestalten, dass sich möglichst viele Menschen darin unter dem Dach der CDU versammeln können.

Das gelingt im Moment nur mäßig.

Was die Umfragewerte angeht, ist die Stimmung im Moment getrübt von der nicht immer überzeugenden Arbeit der Bundesregierung und den internen Diskussionen zwischen CDU und CSU. Die Regierungskoalition hat es in den vergangenen Monaten nicht immer geschafft, gemeinsam Politik zu machen, Einigungen zu erzielen und diese auch gut zu kommunizieren.

War es ein Fehler, dass Frau Merkel Herrn Seehofer nach Berlin geholt hat?

Bei einer Koalitionsregierung entscheiden die jeweiligen Regierungsparteien selbst darüber, wen sie für Ministerämter entsenden. Diese Entscheidung ist von der Regierungschefin zu akzeptieren.

Deutschland hat gerade den Tag der Einheit gefeiert. Wie haben Sie bei ihrer Sommertour durch das Land den Zustand der Einheit erlebt?

Natürlich gibt es in jeder Region spezifische Fragestellungen. Aber das Interessante für mich war, dass es doch viel mehr Themen gegeben hat, die alle Menschen gleichermaßen beschäftigten, egal wo im Land. Da geht es zum Beispiel um die Zukunft der Rente oder der Pflege.

Trotzdem fühlen sich Ostdeutsche in sämtlichen Umfragen als Bürger zweiter Klasse.

Das ist eine Gefühlslage. Zur Realität gehört aber auch, dass wir zunehmend Herausforderungen haben, die sich nicht mehr klar in Ost und West trennen lassen, sondern die als gesamtdeutsche Herausforderungen zu betrachten sind.

Fassen Sie sich angesichts von rechtsradikalen Demonstrationen in Chemnitz oder Köthen an die eigene Nase, dass Sie die Menschen zu wenig gehört haben?

Es gab diese Demos in Chemnitz und Köthen, aber auch in Dortmund und anderen westdeutschen Städten. Ich hätte mir gewünscht, dass über die Ereignisse im Westen mit der gleichen Intensität berichtet worden wäre. Es treibt mich um, dass Menschen im Jahr 2018 auf die Straße gehen und den Hitlergruß zeigen und dass sich andere hinter diesen Symbolen versammeln. Egal ob das in West- oder Ostdeutschland ist.

Fakt ist, der NSU tauchte in Chemnitz unter, gerade wurde dort wieder eine rechte Terrorzelle aufgedeckt.

Das stimmt, es geht auch nicht darum, zu relativieren. Aber wir machen es uns zu einfach, wenn wir sagen, der Osten ist das Hauptproblem. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und die Probleme müssen vor Ort angegangen werden.

Wie sieht Ihr Plan aus?

Wir müssen klare Kante zeigen und sagen, es gibt Dinge am rechten und am linken Rand, die sind staatszerstörend und staatszersetzend. Da muss es eine klare Brandmauer geben. Und all denen, die aus welchen Gründen auch immer wütend oder traurig sind, denen muss man höchstpersönlich die Frage stellen, ob das, was sie empfinden, es wert ist, dass sie sich Neonazis ausliefern. Wir dürfen den Spruch ,Ich habe das nicht gewusst‘ nie mehr durchgehen lassen. Die Radikalisierung unter anderem bei der AfD ist klar zu erkennen.