Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. "Den größten Erfolg habe ich nie geschafft", beklagte Annalena Baerbock einmal. Sie sprach über ihre Karriere als Trampolin-Sportlerin, die ihr in jungen Jahren immerhin dreimal Platz 3 bei deutschen Meisterschaften einbrachte. Nun ist sie in der Politik dabei, diesen Makel auszuwischen. Vielleicht hat sie das ja schon getan mit der Kür zur Kanzlerkandidatin der Grünen. Es fehlt nur noch der Schritt ins Kanzleramt.

Eine Sensation ist es schon lange keine mehr, dass sie sich gegen ihren Tandem-Partner an der Parteispitze, Robert Habeck, durchsetzte. Eine solche war es eher, als sie es vor drei Jahren schaffte, zur Grünen-Vorsitzenden aufzurücken. Seither hat sie es zusammen mit Habeck geschafft, die einst notorisch zerstritte Öko-Partei zu einem nach außen verschworenen Haufen zusammenzuschweißen. Dabei war ihr Habeck anfangs in Sachen Profil und Bekanntheit meilenweit voraus – doch das änderte sich stetig und zuletzt beschleunigt.

"Ich bin eher anpackend", beschreibt die frühere Leistungssportlerin sich selbst. Das Träumen liege weniger in ihrem Naturell. Was sie selbst tun konnte, um ihre Chancen zu verbessern, hat die Mutter zweier kleine Töchter getan, die vor 40 Jahren in einem Dorf nahe Hannover zur Welt kam. Und zwar zuletzt ohne größere Fehler, wie selbst politische Gegner bescheinigen. Frisch, lebendig, kenntnisreich und mit gesundem Selbstbewusstsein hat sie es geschafft, sich in der öffentlichen Debatte einen guten Namen zu machen.

Inzwischen gilt sie selbst auf einem Feld, das alles andere als die bevorzugte Spielwiese ihrer Partei ist, nämlich in der Wirtschaft, als gesuchte und respektierte Gesprächspartnerin. Dass es meist Baerbock ist, die bei Events der Spitzenverbände aus der Unternehmenswelt die Grünen vertritt, ist kein Zufall. Sie ist faktensichererer und konkreter als Habeck. Das gilt auch für die Außenpolitik.

Als die fußballbegeisterte Baerbock sich 2018 entschloss, Co-Vorsitzende der Grünen werden, überraschte das noch etliche arrivierte Grüne. Dabei hat die streitbare Politikerin schon ein paar Jahre im Bundestag hinter sich. Ihre politischen Sporen hatte sie sich zuvor schon verdient. 2005 trat sie bei den Grünen ein, vier Jahre später rückte sie an die Spitze des Landesverbandes in Brandenburg – wo die Grünen einen schweren Stand haben. 2013 rückte sie in den Bundestag ein.

Die studierte Völkerrechtlerin lebt mit ihrer Familie in Potsdam. Hier will sie sich auch bei der Wahl mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz um ein Direktmandat für den Bundestag streiten.

Mangelnde Weltläufigkeit kann ihr niemand vorwerfen. Sie verbrachte Zeit in den USA, studiert neben Hamburg in London an der London School of Economics, arbeitete in Straßburg und Brüssel. Baerbock gilt als mutig, als überzeugte Europäerin – vor allem aber als eine Frau, die das tägliche Leben kennt. In der Pandemie punktete sie damit, dass sie nicht nur abstrakt über die Folgen von Schul- und Kita-Schließungen und Chaos sprach, sondern als Mutter. Und auch, wenn es um die Stärkung des ländlichen Raums geht, bleibt sie nicht allgemein: "Ich weiß, wie es ist, wenn nur einmal am Tag der Bus in die Stadt fährt." Wenn sie über einem schnelleren Kohleausstieg spricht, tut sie das als frühere Landespolitikerin in Kenntnis dessen, was das für die betroffenen Menschen im Braunkohletagebau in der Lausitz heißt.

Baerbock ist schon lange kein "neues Gesicht" mehr. Sie war 2017 dabei, als die Möglichkeiten für eine Jamaika-Koalition sondiert wurden, handelte 2019 den Koalitionsvertrag für das Rot-Schwarz-Grüne-Bündnis in ihrem Bundesland mit aus. Regierungserfahrung hat sie bislang nicht. "Mädchen sollen heute alles werden können. Also muss es möglich sein, Vorsitzende zu sein und kleine Kinder zu haben", soll sie gesagt haben, als sie für den Parteivorsitz kandidierte. Nun könnte sie sogar ins Kanzleramt einziehen.