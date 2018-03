Ein palästinensischer Demonstrant steht am Grenzübergang zwischen Jerusalem und Ramallah im Westjordanland in einer Tränengas-Wolke. Foto: dpa

Von Sara Lemel

Jerusalem. Das neue Blutvergießen in Nahost war eine absehbare Tragödie. Israels Inlandsgeheimdienst Schin Bet und andere Sicherheitsexperten hatten Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Medienberichten eindringlich gewarnt, der Streit um Metalldetektoren am Tempelberg könne gefährlich eskalieren. "Das Menetekel stand an der Wand geschrieben", schrieb ein Kommentator der Zeitung "Jediot Achronot" am Sonntag.

Hintergrund Der Friedensprozess Seit dem Osloer Abkommen von 1993 näherten sich Israel und die Palästinenser immer wieder an. Und doch hatten die Gespräche bisher kaum Erfolg: September 1993: Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO erkennen sich im Osloer Abkommen erstmals offiziell an. Eine palästinensische Autonomiebehörde soll etabliert [+] Lesen Sie mehr Der Friedensprozess Seit dem Osloer Abkommen von 1993 näherten sich Israel und die Palästinenser immer wieder an. Und doch hatten die Gespräche bisher kaum Erfolg: September 1993: Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO erkennen sich im Osloer Abkommen erstmals offiziell an. Eine palästinensische Autonomiebehörde soll etabliert werden und in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen mit Israel kooperieren. September 1995: In Ägypten einigen sich die Parteien auf "Oslo II". Es spricht den Palästinensern die Autonomie über etwa ein Drittel des Westjordanlandes zu. Juli 2000: In Camp David scheitert der Nahost-Gipfel mit dem israelischen Ministerpräsidenten Ehud Barak und Arafat. Umstritten ist unter anderem, welchen Status Jerusalem haben soll. Juni 2003: Inmitten der zweiten Intifada bekräftigen Israel und die Palästinenser im jordanischen Akaba ihr Bekenntnis zum Nahost-Friedensplan. Er sieht ein Ende der Gewalt und einen unabhängigen Palästinenserstaat vor. September 2005: Israel räumt alle Siedlungen im Gazastreifen und vier weitere im Westjordanland. November 2007: In Annapolis (Maryland) werden Friedensgespräche vereinbart, die eine Zwei-Staaten-Lösung herbeiführen sollen. Die Initiative scheitert. September 2009: US-Präsident Barack Obama, Abbas und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einigen sich in New York auf eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche. Juli 2013: Zum Abschluss von US-Außenminister John Kerrys sechster Vermittlungsreise in den Nahen Osten in fünf Monaten beginnen direkte Gespräche. Sie kommen zu keinem Abschluss. April 2014: Hamas und Fatah kündigen Wahlen an. Israel reagiert verärgert und setzt die Friedensgespräche aus. September 2016: Netanjahu und Abbas erklären sich vor der UN erneut bereit, zu verhandeln. Der Prozess gerät danach abermals ins Stocken.

Bis zur letzten Minute gab es fieberhafte Beratungen, wie die neue Krise um die heilige Stätte zu lösen sei. Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf - nach den Freitagsgebeten explodierte die Gewalt. Vier tote Palästinenser und Hunderte Verletzte bei Unruhen, drei tote Israelis bei einem blutigen Anschlag in einer Siedlung.

Am Sonntag kündigte Netanjahu bei einer Dringlichkeitssitzung seiner Regierung die rasche Zerstörung des Hauses an, in dem der 19 Jahre alte Attentäter wohnte, sowie angemessene Sicherheitsmaßnahmen. Israels Polizei installierte am Sonntagmorgen zusätzlich Überwachungskameras am Eingang des Tempelbergs - diese Maßnahme lehnen die Palästinenser aber ebenfalls ab.

Die umstrittene Aufstellung der Metalldetektoren rechtfertigt Israel mit Sicherheitserwägungen - nach einem tödlichen Anschlag auf zwei israelische Polizisten, den drei Attentäter vor einer Woche von der heiligen Stätte aus verübten.

In den Augen der Palästinenser sind die Metalldetektoren jedoch eine weitere unerträgliche Provokation. Sie werten die Kontrollen als Versuch Israels, mehr Einfluss über das Plateau zu gewinnen, das beiden Seiten heilig ist, aber islamischer Kontrolle untersteht.

"Wir lehnen die Metalldetektoren ab, weil sie ein politischer Akt unter dem Deckmantel von Sicherheitsmaßnahmen sind, der auf eine Kontrolle der Al-Aksa-Moschee abzielt", sagte Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Ahmed Abul Gheit, Generalsekretär der Arabischen Liga, warnte Israel vor einem Konflikt mit der arabischen und islamischen Welt. Es besteht auch die Sorge, die Krise könnte Israels Beziehungen zum jordanischen Nachbarn schaden, dem Hüter der islamischen Stätten in Jerusalem.

Der populäre israelische Oppositionspolitiker Jair Lapid warf dagegen der Palästinenserführung und der für den Tempelberg zuständigen islamischen Stiftung Wakf vor, die Gewalt gezielt anzufachen. "Die Tatsache, dass Leute so tun, als ob Metalldetektoren, die Unschuldige schützen sollen, einen Angriff auf den Islam oder die Gebetsfreiheit darstellten, ist einfach schreckliche Hetze, die Gewalt und sinnlosen Tod verursacht", sagte er am Samstag.

Palästinensische Repräsentanten hatten die explosive Lage weiter angeheizt, indem sie Muslime zum Massengebet auf dem Tempelberg aufforderten.

Palästinenserführer Abbas brach nach den Unruhen am Freitag alle Kontakte zu Israel ab - dies betrifft erstmals auch die wichtige Sicherheitszusammenarbeit beider Seiten. Ob es langfristig dabei bleibt, ist derzeit allerdings unklar. Bereits im September 2015 hatte Abbas in einer dramatischen Erklärung die Friedensabkommen mit Israel aufgekündigt. Die Zusammenarbeit ging danach dennoch weiter.

Klar bleibt jedoch, dass das Brachliegen von Friedensverhandlungen beider Seiten seit inzwischen mehr als drei Jahren ein gefährliches Vakuum schafft, das immer wieder neue Gewaltausbrüche begünstigt. Im neuen Jahresbericht des US-Außenministeriums zu Terrorismus heißt es, die palästinensische Gewalt werde auch angeheizt durch einen "Mangel an Hoffnung auf einen eigenen Staat", den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland, Siedlergewalt und harte Militäreinsätze. US-Präsident Donald Trump hat zwar einen neuen Anlauf zur Lösung des Konflikts in Aussicht gestellt, bisher gab es dabei jedoch kaum Bewegung.