Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Statt des erhofften Aufbruchs folgt der tiefe Absturz. In den jüngsten Umfragen rutschen die Liberalen auf gerade noch zwei Prozent ab. Ein Debakel für FDP-Chef Philipp Rösler und ein Schock für seine Partei. Die rettende Fünf-Prozent-Hürde rückt noch weiter weg, und das ausgerechnet wenige Tage vor der Niedersachsenwahl, die als Schicksalswahl für den Vorsitzenden und die Freidemokraten gilt. "FDP - Fast Drei Prozent" - wird nicht nur beim politischen Gegner wieder gekalauert. Der Niedergang als Quittung für die Selbstzerfleischung und den quälenden Führungsstreit der vergangenen Wochen? "Selbstbeschäftigung wird nicht gewählt", kommentiert FDP-Generalsekretär Patrick Döring die katastrophalen Werte.

Kritik richtet sich vor allem auch gegen Entwicklungsminister Dirk Niebel, der in einer Serie von Interviews und auf offener Bühne beim Dreikönigstreffen indirekt die Ablösung von Parteichef Rösler gefordert hatte. Der Liberale müsse nun um seinen Präsidiumsplatz und womöglich um seinen Ministerposten fürchten, sollte die FDP auch nach der Bundestagswahl noch mitregieren.

Die offene Auseinandersetzung über Kurs und Führung hat den Freidemokraten laut einer Forsa-Umfrage noch mehr an Zustimmung gekostet. Zwei Prozent - der schlechteste Wert der Liberalen bei der Sonntagsfrage seit Februar 2012. Auch wenn es sich bei der Umfrage um den Bundestrend und die Sonntagsfrage nach dem Wahlverhalten bei der Bundestagswahl handelt, ist man in der Berliner FDP-Zentrale alarmiert, fürchtet um den Wiedereinzug in den niedersächsischen Landtag am 20. Januar und einen Fehlstart ins Wahljahr.

Rösler im Dauertief. Der erhoffte Aufschwung nach dem Führungswechsel von Guido Westerwelle zu Rösler im Mai 2011 lässt noch immer auf sich warten.

Der Parteichef und Wirtschaftsminister hatte am vergangenen Wochenende beim traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart mit einer mäßigen Rede enttäuscht, während sein Rivale, der Chef der FDP-Bundestagsfraktion Rainer Brüderle mit begeistertem Applaus gefeiert worden war. In der Parteispitze kursieren verschiedene Krisenszenarien für den Tag nach der so wichtigen Landtagswahl in Hannover: Schafft die FDP dort im Heimat-Landesverband des Parteichefs die Fünf-Prozent-Hürde nicht, geht man von einem schnellen Rücktritt Röslers aus. Die Nachfolge liefe wohl auf Brüderle, den liberalen Routinier, zu. Ihm wird parteiintern zugetraut, die FDP als Übergangsvorsitzender in der Krise erfolgreich wieder zurück in den Bundestag zu führen. FDP-Hoffnungsträger Christian Lindner hatte zuletzt Ambitionen auf das Amt bestritten und versichert, als Partei- und Fraktionschef in Nordrhein-Westfalen bleiben zu wollen.

Gelingt in Niedersachsen der Sprung in den Landtag, wolle Rösler um sein Amt kämpfen, heißt es. Doch nicht wenige in Vorstand und Präsidium wollen auch bei einem knappen Erfolg den Wechsel. Bereits bei den Sitzungen der Parteigremien am Morgen nach der Wahl dürfte über das politische Schicksal Röslers entschieden werden. Der Ruf nach einem vorgezogenen Parteitag, um eine neue Parteispitze zu wählen und ein Wahlkampfteam zu benennen, war zuletzt laut geworden. Mehrere Landesverbände sind offenbar bereit, den dafür erforderlichen Antrag zu stellen.

Nur noch ein Wunder in Niedersachsen könne Rösler noch retten. Danach sieht es allerdings nicht aus. Glaubt man den Demoskopen, dann profitieren vor allem CDU und CSU von der Schwäche der Liberalen. Mit 42 Prozent verzeichnete die Union jetzt den höchsten Wert seit der Wahl Angela Merkels im Herbst 2005 zur Kanzlerin.