Ich nutze weidlich Facebook, iPhone, iPad, das Netz - und bin seit über 30 Jahren RNZ-Abonnent und leidenschaftlicher Zeitungsleser. "Washington Post"-Erwerber Jeff Bezos, der für sein Objekt der Begierde 250 Mio. Dollar aus der Privatschatulle hingeblättert hat, liest nach eigenem Bekunden "schon lange keine gedruckten Zeitungen mehr". Gut möglich, dass der Amazon-Gründer sein Erfolgsmodell als weltweit führender Online-Händler auf sein neues Edelspielzeug übertragen will: jedem seine persönliche digitale Zeitung – auf Basis der über den Kunden ausgespähten Verhaltensdaten.

Die Frage ist: Wollen wir die Bevormundung durch eine personalisierte Zeitung, die einem auf dem Tablet serviert, was man angeblich lesen will? Oder wollen wir ein selbständiges Medium, das einem bietet, was man eben auch wissen sollte? Als RNZ-Leser erwarte ich nicht, dass Chefredakteur Dr. Klaus Welzel und seine Kollegin Inge Höltzcke wie die Springer-Chefs mit Kapuzenpulli, Dreitagebart und Google-Datenbrille auf der Nase im kalifornischen Digital Valley von Apple, Google, Facebook & Co. volontieren. Wichtiger ist, dass Redaktion und Verlag ihr tägliches Produkt selbstkritisch hinterfragen: Was erwartet unsere Leserschaft in der Metropolregion Rhein-Neckar tagtäglich von unserer Zeitung? Wie können wir die Möglichkeiten eines regionalen Leitmediums noch besser im Dienste der Bezieher nutzen? Wie können wir die Leserblatt-Bindung (Print + Online) weiter intensivieren?

Am Anfang war das Wort – und nicht das JPEG. Guter Journalismus bedeutet doch: Wahrhaftigkeit, Haltung, Gewichtung, Ausdruck, Dialog, Anregung, Meinung. Bedeutet ein Bekenntnis zur Erkenntnis: "Jeden Tag passiert in der Welt genausoviel, wie in eine Zeitung hineinpasst". Für die Rhein-Neckar-Zeitung heißt das aus meiner Sicht: Das Wichtigste über die Welt und was sie zusammenhält, vor allem aber: Betonung auf Regionales, Lokales, Besonderes in Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Service – oder eben auch einen individuellen Magazin- und Reiseteil, für den die RNZ alle Jahre wieder ausgezeichnet wird. Die Nachrichtenflut ("Breaking News") gibt’s überall online in Echtzeit, ungefiltert und vor allem umsonst. Der Zeitungshase kann hier rennen, wie er will, der Online-Igel ist immer schon da.



Die Konsequenz: Journalistischer Slow- statt Fastfood, Fein- statt Rohstoff. Weniger Selbstgefälligkeit, mehr Selbstbewusstsein: "Nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern". Na und? Mehr Rückgrat auch von uns analog sozialisierten Lesern, die wir mit der "Kulturtechnik Zeitung" groß geworden sind. Nicht wer sich sein individuelles Infotainment auf das Display laden lässt, beherrscht die Freiheit der informationellen Selbstbestimmung. Sondern wer sich z. B. bei der Zeitungslektüre auf eine Entdeckungsreise einlässt und beim Querlesen auf ein Terrain stößt, für das er sich ursprünglich gar nicht interessiert hat – und das er nun vielleicht als Erkenntnis- oder gar Lustgewinn verbucht.



Auch optisch sollte die Zeitung sich nicht kleiner machen als sie ist: Auf einer großen Seite (Beispiel RNZ: 32,4 cm breit x 50,1 cm hoch) kann die Gestaltung, das Layout, der Text, die Bildsprache, die Typografie, ja auch der Horizont des Lesers sich freier entfalten als auf jedem noch so brillanten Minibildschirm. Ich kann mich hinter der Zeitung verstecken, sie fühlen, spüren, rascheln hören, zweitverwerten. Und kein Datenspion wird speichern, wie lange ich an welcher Stelle verharrt habe.

Mit guten Sätzen gute Umsätze machen: Das sollte für eine Qualitäts-Zeitung (regional oder überregional) auch in Zukunft möglich sein. Wenn sie zu ihrer medialen Bestimmung und zu ihrem Format steht - innerlich und äußerlich!



Joseph Weisbrod, Schriesheim