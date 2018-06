Farc-Verhandlungsführer Luciano Marin (l.) und Regierungsvertreter Humberto de la Calle (r.) in Havanna mit Kubas Außenminister Bruno Rodriguez (M.). Foto: dpa

Farc und Regierung schließen Frieden - Wird Kolumbien der neue "Tiger-Staat" Südamerikas?

Von Denis Düttmann und Georg Ismar

Bogotá/Havanna. In Kolumbien beginnt eine neue Ära. Nach über 50 Jahren des internen Konflikts, Zehntausenden Toten und Millionen Vertriebenen schließen die Regierung und die linken Farc-Rebellen Frieden. "Es geht nicht nur um das Schweigen der Gewehre, es geht um neue Chancen", sagte der Verhandlungsführer der Regierungsdelegation, Humberto de la Calle. "Es öffnen sich Wege, um die Gewalt hinter uns zu lassen und in gegenseitigem Respekt etwas Neues aufzubauen."

Damit ist der älteste Konflikt Lateinamerikas offiziell Geschichte. Allerdings müssen die Kolumbianer den Friedensvertrag noch in einer Volksabstimmung billigen. Umfragen deuten aber darauf hin, dass das Referendum am 2. Oktober alles andere als ein Selbstläufer werden wird. Zu sehr haben die Bombenattentate, Entführungen und Morde der Rebellen, die zuletzt noch 8000 Kämpfer hatten, das Land gespalten. Und eine weitere Unbekannte: Wird es in den demilitarisierten Zonen friedlich bleiben - oder könnten rechte Paramilitärs alte Rechnungen begleichen?

"Eine zentrale Gefahr für den Frieden geht von paramilitärischen Gruppen aus. Es wird keinen dauerhaften Frieden in Kolumbien geben, wenn der Staat nicht gezielt gegen die Paramilitärs und ihre Unterstützerkreise vorgeht", sagt der Leiter von Caritas international, Oliver Müller. Nach der offiziellen Demobilisierung der Gruppen Mitte der 2000er Jahre schlossen sich viele Kämpfer Banden an, die in Drogenhandel und Schutzgelderpressung verwickelt sind.

"Die Regierung wird den Friedensvertrag nur mit einem Akteur des Konflikts schließen", gibt die Journalistin Ginna Morelo von der Tageszeitung "El Tiempo" zu bedenken. "Es gibt weitere Akteure, die nicht die Waffen niedergelegt haben, die nicht am Verhandlungstisch sitzen." Die kleinere ELN-Guerilla kämpft etwa noch immer gegen den Staat.

Aber schon durch die Verhandlungen in Havanna und die Ende Juni vereinbarte Waffenruhe ist der Konflikt in seine ruhigste Phase seit Gründung der Farc im Jahre 1964 getreten. Laut einer Analyse des Instituts CERAC gab es seit fast 50 Tagen keine Kämpfe. In den vergangenen 13 Monaten gab es nur vier Tote bei Kampfhandlungen der Farc.

Das Ende des bewaffneten Konflikts könnte auch der Wirtschaft einen Schub gegen. In Zeiten, in denen Brasilien aus den Top Ten der größten Volkswirtschaften der Welt herauszufallen droht und auch andere südamerikanische Staaten mit Rezession zu kämpfen haben, wächst Kolumbien gegen den Trend. Besonders stark entwickelt sich der Tourismus - das Land gilt als eines der schönsten der Welt.

"Es wird mehr Investitionen geben, mehr Tourismus und mehr Arbeitsplätze", erklärte Präsident Juan Manuel Santos am Mittwoch.

Für einen dauerhaften Frieden dürfte allerdings entscheidend sein, dass der Boom auch bei allen ankommt. Viele Farc-Kämpfer kennen nur den Krieg, ihnen müssen Perspektiven geboten werden. "Vor allem auf dem Land haben die jungen Leute kaum Zukunftsperspektiven", sagt Sabine Kurtenbach vom Hamburger GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien. "Kolumbien muss sein Wirtschaftsmodell ändern, das derzeit vor allem auf die Förderung von Rohstoffen ausgerichtet ist, aber nur wenige Arbeitsplätze schafft."