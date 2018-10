Von Christian Altmeier

Heidelberg. Klaus Scharioth (70/Foto: dpa) lehrt als Professor an der Fletcher School of Law and Diplomacy in Medford, Massachusetts und war von 2006 bis 2011 deutscher Botschafter in den USA.

Herr Scharioth, wie schockiert sind Sie über den Wahlausgang in den USA?

Ich bin insofern nicht schockiert, als ich immer mit einem sehr knappen Ausgang der Wahl gerechnet habe. Ich denke aber, dass das Ergebnis ernste Auswirkungen auf das transatlantische Verhältnis und auch auf die politische Kultur haben wird.

Wo sehen Sie die größte Gefahr einer Präsidentschaft Trumps?

Es ist ohne Präzedenz in der Geschichte der USA, dass ein Kandidat einer der beiden großen Parteien sagt, er akzeptiert das Wahlergebnis nur, wenn er gewinnt. Das ist zutiefst undemokratisch, und wenn das Schule macht, sehe ich eine große Gefahr für unsere Demokratie. Es hat auch noch kein aussichtsreicher Kandidat gesagt, dass sein Kontrahent im Falle seines Sieges ins Gefängnis kommt.

Glauben Sie, dass Trump sich nun als Präsident mäßigen wird?

Ich hoffe sehr, dass er sich nun mäßigt und eine präsidentiellere Rolle einnehmen wird. Aber sein Beispiel, wie man einen Wahlkampf führt, wird uns noch beschäftigen. Meine große Sorge ist, dass es auch in anderen Ländern Schule machen könnte.

Wie viel politischen Spielraum hat der Präsident denn überhaupt?

Er hat viel politischen Spielraum. In der Außenpolitik kann der US-Präsident sehr viel machen, auch ohne die Zustimmung des Parlaments. Er hat ja außerdem eine satte Mehrheit im Repräsentantenhaus und eine knappe Mehrheit im Senat. Sehr wichtig wird auch sein, dass er nun vakante Posten am Obersten Gerichtshof der USA besetzen kann. Das heißt, auch im Obersten Organ der Judikative werden bald Leute sitzen, die ihm politisch nahestehen.

Stehen die Republikaner im Kongress denn geschlossen hinter ihm?

Das wird sich zeigen. Die republikanische Partei ist tief gespalten in verschiedene Flügel. Es gibt Trump-Unterstützer, Tea-Party-Anhänger und Vertreter des alten Establishments. Man muss daher abwarten, inwieweit es Trump gelingen wird, die Republikanische Partei hinter sich zu vereinen.

Was bedeutet Trumps Sieg für Deutschland und die transatlantische Zusammenarbeit?

Ich glaube, dass es zu einer schweren Belastung in den transatlantischen Beziehungen kommen wird. Ich halte Trumps außenpolitische Pläne für sehr problematisch. Er hat zum Beispiel gesagt, dass er die Nato für obsolet halte und nicht traurig sei, wenn sie auseinanderfiele. Die Nato ist aber ein Grundpfeiler der deutschen Außenpolitik. Trump hat außerdem angekündigt, dass er die Beistandsgarantie im Falle eines Angriffs auf einen Nato-Partner nur dann beachten will, wenn der Verteidigungsetat des angegriffenen Staates aus seiner Sicht hoch genug ist. Er hat auch gesagt, dass er kein Problem mit der weiteren Verbreitung von Nuklearwaffen hat. Das zu verhindern ist seit jeher ein Kernziel der bundesdeutschen Außenpolitik.

Gibt es weitere Pläne Trumps, die Ihnen Sorge bereiten?

Trump will am ersten Tag seiner Amtszeit den Atomdeal mit dem Iran zerreißen. Deutschland hat eine große Rolle dabei gespielt, dieses Abkommen, das ich für sehr gut halte, herbeizuführen. Er will auch die Unterschrift der USA unter die Pariser Klimavereinbarungen zurückziehen und er wird eine ganz andere Haltung zum Freihandel haben, der für Deutschland als Exportnation sehr wichtig ist. Ich hoffe außerdem sehr, dass Trump seine Ankündigung nicht wahrmacht, die Folter wieder einzuführen.

Wie sollte die Bundesregierung nun mit Trump umgehen?

Ich glaube, dass wir als befreundete und verbündete Nation nur weiterkommen, wenn wir die Meinungsverschiedenheiten klar auf den Tisch legen. Es war immer eine große Stärke der deutsch-amerikanischen Beziehungen, dass man völlig offen reden kann. Zu den Stärken der Amerikaner gehört außerdem die Fähigkeit zur Selbstkorrektur. Ich hoffe, dass auch das nun wieder zum Tragen kommt.

Fürchten Sie, dass sich Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in den USA nun ausbreiten könnten?

Ja, das ist eindeutig die Folge des polarisierenden Wahlkampfs, der die Gräben in den USA noch weiter vertieft hat. Es ist eine große Belastung, dass ein Wahlkampf so voller Häme und Dämonisierung von Minderheiten zum Erfolg geführt hat. Was mich aber am meisten besorgt ist die Frage, ob es in der Politik akzeptabel werden könnte, dass Lügen Teil des Geschäfts sind und nicht mehr enttarnt werden.