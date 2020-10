Von Prof. Edgar Wolfrum

1.Sie war eine unverhoffte zweite Chance für die Deutschen

Das 20. Jahrhundert war das deutsche Jahrhundert. Deutschland hat ihm, im Bösen wie im Guten, den Stempel aufgedrückt. Im Untergang ihrer Staaten waren die Deutschen Weltmeister. Die Revolution von 1918 beendete das Kaiserreich, die Zerschlagung der Weimarer Republik führte zur NS-Diktatur mit rassischem Vernichtungskrieg und dem Menschheitsverbrechen des Holocaust. 1945 ging das Deutsche Reich unter, es folgte die Teilung mit einer Demokratie im Westen und einer Diktatur im Osten. Als sich alles unter der Glocke des atomaren Patts im Kalten Krieg beruhigt zu haben schien, brodelte es im Ostblock, zuerst in Polen, am Schluss auch in der DDR. Günstige internationale Konstellationen und die friedliche Revolution beendeten die Spaltung. Der Schlüssel zur Wiedervereinigung lag in Moskau. Die Deutschen erhielten nach zwei Weltkriegen und ungeheuerlichen Verbrechen eine unverhoffte zweite Chance, wie sie im Leben nur selten vorkommt. Das war nicht (nur) ihr Verdienst.

Prof. Wolfrum. Foto: zg

2.Sie war eine Geschichte der Entfremdung zwischen West und Ost

Die Deutschen hatten mehr Glück als Vaterlandsliebe. Der äußeren Einheit würde rasch die innere Einheit folgen, "blühende Landschaften" wurden versprochen. Lagen sich die Deutschen, als die Mauer fiel, in den Armen, so lagen sie sich kurz danach in den Haaren. Die Politik traute den Deutschen nichts zu. Man tat so, als würde ein Volk, das vierzig Jahre geteilt war, im Handumdrehen wieder zusammenkommen, und es wurde vorgegaukelt, man könne alles aus der Portokasse bezahlen. Niemand hat eine Blut Schweiß und Tränen-Rede gehalten. So wurde die Stimmung immer schlechter als es die reale Lage war. Im Ausland versteht man das Miesepetrische der Deutschen nicht. Deutschland wurde zum Sehnsuchtsort, doch im Land selbst herrscht permanente Krisenstimmung.

3.Sie war keine Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen

Allen Unkenrufen zum Trotz: Unter ungewöhnlich günstigen Umständen ist den Deutschen mit der Einheit etwas Gutes gelungen. Von riesigen Unterschieden zwischen West und Ost wie im ersten Jahrzehnt der Wiedervereinigung, ist heute nicht mehr viel übrig. Statt eines großen Grabens gibt es allenfalls noch eine kleine Mulde. Mit der DDR vergleichbare Länder wie Tschechien hatten es nach 1989 sehr viel schwerer, ihr Niveau ist bis heute viel niedriger. Immer schon in der deutschen Geschichte gab es föderale Unterschiede statt übergestülpter Einheitlichkeit. Es waren vor und nach 1990 kleine Welten, die einen Ostfriesen von einer Oberbayerin trennten. Halle an der Saale ist nach neuestem Deutschlandtrend vom Wohlstand her gesehen das Schlusslicht im Osten – und rangiert dennoch deutlich vor Duisburg im Westen.

4.Sie war der Beginn deutscher Hegemonie in Europa

Im alten Westeuropa waren die Rollen klar: Frankreich führt politisch, die Bundesrepublik ökonomisch. Das war, ob man es wollte oder nicht, 1990 zu Ende. Jedes Kind weiß, dass ein Koloss wie Deutschland keine Wahl hat, Macht auszuüben oder nicht. Die viertgrößte Wirtschaftsnation und eines der reichsten Länder der Erde, ein Staat der international massiv an Gewicht gewonnen hatte, der für Europa fast zu groß, jedoch für die Welt zu klein ist, der immer noch unter den 20 bevölkerungsreichsten Ländern der Erde rangiert – ein Staat dieser Größe und dieses Wohlstandes kann sich nicht in die stille Ecke verkriechen, selbst wenn er es wollte. Deutschland ist ein globaler Faktor, und das Ausland glaubt es einem derart starken Land nicht mehr, wenn es sich zerknirscht und unsicher zeigt. Misstrauen entsteht weniger, wenn die Deutschen sagen, was sie wollen, als wenn sie dies unterlassen. Als kluger Hegemon müssen die Deutschen in Europa Mehrheiten organisieren.

5.Sie war Vorbild für andere Nationen

Was können geteilte Länder wie Korea oder Zypern von Deutschland lernen? Da die Konstellationen so unterschiedlich sind, eigentlich nur Grundsätzliches: Die Idee der Nation, von Einheit und Freiheit, muss trotz Teilung bewahrt werden; Menschen müssen im Gespräch miteinander bleiben und sich begegnen. Wandel kann nur durch Annäherung, nicht durch Abschottung gelingen, und ein Fenster der Gelegenheit wird sich nur öffnen, wenn das wichtigste Kapital vorhanden ist: Vertrauen.

Info: Edgar Wolfrum (59) lehrt Zeitgeschichte an der Uni Heidelberg. Von ihm erschien zuletzt "Der Aufsteiger. Eine Geschichte Deutschlands von 1990 bis heute."