Hat es Brüssel verbockt? Oder war es der Gesundheitsminister? Von dem der Satz stammt: Wir werden einander in ein paar Monaten viel verzeihen müssen. Die Monate sind um. Und die Situation ist da, wo sich selbst Biontech-Chef Ugur Sahin über die zögerliche Bestellung seines Impfstoffs durch die EU wundert. Da hat es wohl an Vertrauen in den eigenen Propheten gefehlt. So dass wir jetzt nur das pandemische Gesetz des Archimedes herbeten können: Gib uns einen Impfstoff, und wir werden die Welt bald wieder aus den Angeln heben. Zunächst jedoch bestraft eine mögliche Lockdown-Verlängerung die Impfstoff-Spätbucher. Passt gar nicht zu uns, die wir sonst gnadenlos früh zuschlagen und sogar die Handtücher als Erste auf den Liegen liegen haben.