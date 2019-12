Vielen Schülern bescheinigt die Pisa-Studie den Schwund kognitiver Fähigkeiten. Nur ein Jugendproblem? Erwachsene werden nicht getestet. Zum Beispiel bei Stadtverwaltung und Gemeinderat in Heidelberg, nach deren Willen sich die öffentlichen Parkgebühren bis 2022 auf 3 Euro pro Stunde verdoppeln sollen. Mannheims Einzelhandel lacht. Man könnte auch gleich Schilder an die Stadtgrenze stellen: Autos unerwünscht, weiterfahren! Dass hiesige Kommunalpolitiker das Killer-Argument Klimanotstand auffahren, offenbart freilich einen Denkfehler: Sonst müssten alle Elektrischen oder Halbelektrischen von Parkgebühren komplett befreit werden. Doch es ist wie mit der Tabaksteuer. Da zockt sich nur was zusammen. Denn 400.000 Euro Mehreinnahmen winken.