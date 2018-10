Horst Seehofer will nicht noch einmal den Watschnbaum der CSU machen. Das ist insoweit nachvollziehbar, als sich ein gestandenes Mannsbild selbstredend nur ungern zur bayerischen Flora degradieren lassen dürfte. Wobei uns der empörte Ausruf des Parteichefs doch ein wenig verwundert hat. Schließlich handelt es sich bei besagtem Gewächs um einen Baum, an dessen Ästen Watschn, also Ohrfeigen, wie reife Äpfel baumeln. Genau genommen ist also der Watschnbaum derjenige, der kräftig austeilen darf. Kaum zu glauben, dass sich der Rebell aus Ingolstadt, der so gerne Merkel abwatscht, das künftig entgehen lassen will. Oder meinte er vielleicht den Watschnmann - das ist der, der die Watschn einsteckt. Ach egal. Diese Bayern: Man versteht sie einfach nicht.