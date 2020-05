So isser, der Mensch. Erst reagiert er panisch auf eine neue Bedrohung. Aber kaum merkt er, dass es überwiegend die anderen trifft, kommt der alte Bruder Leichtfuß wieder hervor. Apropos: Was machen eigentlich jene Berge von Klopapier und Not-Nudeln, die von oberflächlich zivilisierten Jägern und Sammlern in die eigenen Höhlen geschleppt wurden? Der Blick auf die geschmolzenen Eigenvorräte und den pandemischen Lockerungswettlauf allerorten legt einen Schluss nahe: Die beschworene zweite Welle könnte kommen. Und da möchten wir nicht wieder zu den Letzten gehören, die im Supermarkt vor leeren Regalen stehen. Der Moment, unauffällig und vorausschauend zu handeln (!), wäre jetzt. Zumal der Handel auch weiter jede Hilfe gebrauchen kann.