Ging sie Ihnen auch so ans Herz wie uns, diese Begegnung des einstigen "Über-Paares" des deutschen Schlagers? Helene trifft Florian - da glitzerten nicht nur in ihren Augenwinkeln ein paar Tränchen. Auch wir konnten kaum an uns halten vor Rührung. Und wie nah man sich noch steht! Sie schlüpfte ihm zu Ehren in ein Kostüm aus reinstem Silbereisen. Und er - vergeben, vergessen - trägt sogar weiterhin ihr Gesicht als Tattoo auf dem Oberarm! Nicht mal einen albernen Schnurrbart hat er ihr verpasst. Wäre ja möglich. Wobei: Es sticht ja schon, wenn so eine Tattoo-Nadel unter die Haut rattert. Und bestimmt auch, wenn ein Laser das Antlitz der Ex vom Bizeps tilgt. Vielleicht ist das, was wir für wahre Größe halten, bloß konsequente Trennungsschmerzvermeidung?