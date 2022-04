Politik, das muss man sagen, ist in Frankreich spannender als in Deutschland. Während beispielsweise deutsche Dichter und Denker noch über Aufklärung durch Bildung philosophierten, waren die Franzosen schon dabei, eifrig ihr Spitzenpersonal wegzuguillotinieren. Seitdem hat französische Politik einen faszinierend unberechenbaren Aspekt: Man denke etwa an 2017, als das Land sein komplettes Mitte-Links-Mitte-Rechts-Parteiensystem frustriert in den Schredder warf. Das ist anders als in Deutschland, wo man gerne den farblosesten Kandidaten wählt, und das auch mal 16 Jahre hintereinander. Deutsche Politik ist eben eher Kartoffelsuppe als Haute Cuisine. Dafür haben wir hier auch niemanden, der gleich das ganze Haus flambieren will.