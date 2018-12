Eigentlich ist alles gesagt - von Kontinentaleuropa aus betrachtet. Schon Charles de Gaulle fasste vor Jahren zusammen, was heute nicht besser formuliert werden kann: England ist eine Insel. Es kann nichts dafür - ich aber auch nicht. Und angesichts der erwünschten Scheidung von Europa warten zu wollen, dass sich daran plattentektonisch noch was ändert, wäre nun doch übertrieben. Die Briten sind eigenbrötlerisch, essen schlecht und fahren links. Daneben sind sie aber höflich und humorvoll. Weil sie es in der Gefangenschaft ihrer Traditionen sonst kaum aushalten würden. Wer ihnen allerdings gesagt hat, der Brexit würde automatisch alle ihre Probleme lösen, hat einen ganz schlechten Scherz gemacht. Für Briten eigentlich unter Niveau.