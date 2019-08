Liebe Promis, passt bitte bloß auf, wenn ihr demnächst den Heidelberger Bismarckplatz betretet. Setzt am besten gleich Helme auf. In den nächsten Tagen ist mit einem verstärkten Flug von Hühnereiern zu rechnen. So ähnlich wie einst bei Helmut Kohl in Halle. Allerdings als Teil einer größeren Aktion: dem ersten Tortenwurf der Geschichte, der in Einzelzutaten ausgeführt wird. Am Dienstag Mehl. Am Mittwoch Backpulver. Als nächstes also die Eier, dicht gefolgt von Zucker und am Wochenende bei weit über 30 Grad schon geschmolzener Butter. Aber bei aller Liebe: Lebensmittel wegzuwerfen, bevor sie verdorben sind, ist schon eine Schande. Bevor sie überhaupt fertig hergestellt sind - das ist dann doch ein bisschen viel der Mülltrennung. Und des Polizeiaufwandes.