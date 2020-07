Die Klage von Sebastian Kurz greift, nun ja, etwas kurz: Deutschland und Frankreich machen was aus, und die anderen müssen es abnicken? Das hat damit zu tun, dass zum Beispiel Österreich und die anderen Ego-Kleinsparer, die den EU-Gipfel wie Kaugummi dehnten, beim besten Willen nicht für solche Corona-Milliarden geradestehen könnten. Was Macron – unausgesprochen auch für die moderierende Merkel – auf den Tisch hat hauen lassen. Europa, wie es leibt und lebt: Am Ende der wertgestylte Kompromiss, köstlich wie Brüsseler Pralinen auf Sauerkraut. Und sogar die demokratiefaulen Ungarn oder Polen können nicht meckern. Für sie wurde mit den Speckseiten der Milliardenhilfen nach der Wurst kleiner Rechtsstaatssicherungen geworfen. Ach Europa!