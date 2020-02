Das sind keine Krokodilstränen, die Annegret Kramp-Karrenbauer nun nachgeweint werden. Sondern echte, blanke Verzweiflung. "Was sollen wir jetzt nur tun?", schallt es durch die leergefegten Gassen von Gau- bis Sauerland, von München bis Düsseldorf, von Werte bis Junge Union. Alles so sinnlos! Verzweifelte Anrufe bei der Bahn, den Sabine-bedingten Betriebsausfall zumindest auf den Strecken Richtung Saarland so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Sonst muss schnell eine neue Vorsitzende her, der man mit ganzer Geschlossenheit in den Rücken... will sagen: den Rücken stärken kann. Es ist doch erst Anfang Februar. Selbst für einen Vor-Merz viel zu früh. Wen soll man denn da die nächsten anderthalb Jahre als Kanzlerkandidatin verhindern?