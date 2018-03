Der jüngste Valentinstag ist an der SPD ziemlich herzlos vorbeigegangen. Dafür hat der eilige Martin nach rekordkurzer Amtszeit seinen zu großen Mantel in Streifen geschnitten. Mit dem Ergebnis, dass nicht nur er, sondern auch die Beschenkten frieren. Was ist da los? Das ist los: Zum 50. Jahrestag machen die Opas der 68er-Revolte im Bunde mit ihren Enkeln nochmal richtig Putz. Keine Macht für niemand! Wer den Finger hebt, wenn ein Amt vakant wird, gerät in Kungelverdacht und wird von der Inquisition peinlich befragt. Ende der Profilierungssucht, Inhalte first! Die radikale Erneuerung der SPD zur ersten Selbstfahrenden Partei Deutschlands scheint am Horizont auf. Überlegen gesteuert durch künstliche Intelligenz. Schöne neue Welt ...