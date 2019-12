Kleiner Tipp für eine garantiert misslungene Silvesterparty: Fangen Sie doch einfach in trauter Runde mal eine Diskussion darüber an, ob am Mittwoch nun wirklich schon ein neues Jahrzehnt beginnt. Oder doch, wie die Pedanten sagen werden, erst 2021? Ein klitzekleiner Millenniums-Streit reloaded. Viel Spaß! Aber seien Sie sich bewusst: Der Krach führt zu garantiert nichts. Außer eben: Krach. Um nichts. Und da wir schon bei Shakespeare sind, kramen wir gleich noch den jahresendzeitlichen Hamlet in uns hervor: Soll man es zum Jahreswechsel mal wieder so richtig krachen lassen? Oder soll man das Krachen sein lassen? Auch an diesem sein (oder nicht sein) werden sich die Geister scheiden. Oder Freundeskreise. Aber Stille Nacht war ja vergangene Woche. Guten Rutsch!