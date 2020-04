Der neue Bond "Keine Zeit zu sterben" ist schon vor Wochen auf November verschoben worden. War kein gutes Omen. Hoffentlich hält sich auch Boris Johnson, der die Lizenz zum Tröten besitzt, an den Titel. So viel Mitgefühl darf sein. Obwohl also Original-007 seinen Auftritt hinauszieht, bis die Kinos wieder öffnen, müssen wir auf Bond nicht ganz verzichten: Sein Name ist Bond – Euro Bond, der magische Kämpfer gegen die ökonomische Schnappatmung vor allem in Europa-Süd. Neuer Versuch. Da können Scholz und Merkel übrigens noch so viel anbieten: EZB-Sofortmilliarden, ESM-Kredite, Helikoptergeld. Die Fans bestehen angesichts ihrer alten und neuen Schulden auf Euro Bond mit der Bazooka, sprich: dem deutschen. Auch wenn der sehr schlecht hört...