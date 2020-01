"Nenn es, wie du willst", lässt Goethe seinen Faust sagen. "Name ist Schall und Rauch." Goethe, so ist zu vermuten, hat aber auch nie ein Zugticket nach Bordeaux gebucht, obwohl er nach Porto wollte. Oder zu den Wagnerfestspielen auf dem Grünen Hügel von Beirut. Über die Praxis, dass Firmen Geld dafür zahlen, um Stadien ihren Namen aufzudrücken, hätte der Dichterfürst den Kopf geschüttelt. Darüber, dass Heidelberg nun wirklich einen "SNP Dome" bekommt, umso mehr. Aber gut, "die Halle" ist im Volksmund schon belegt, also lieber keine "Halle_20". Und "SNP Arena" wäre der großen Schwester in Mannheim zu ähnlich. Nicht, dass sich jemand auf feinsten Zweitligabasketball freut und nur, weil er sich verhört hat, am Ende Madonna erleben muss.