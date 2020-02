Unerwartet triumphierten am Wochenende in Hamburg die Braunen. Wohlgemerkt die so gekleideten Kiez-Kicker vom FC St. Pauli – im Stadt-Derby beim Hamburger SV. Vor Anpfiff hielten alle in der Arena gemeinsam inne, gedachten der Opfer von Hanau. Die unmissverständliche Botschaft: "Wir zeigen Rassismus die Rote Karte". Tags drauf setzte die Hansestadt mit fast 40 Prozent für die SPD Rot wieder erfolgreich auf die politische Landkarte, die schon bedenklich viele braune Flecken bekommen hat. Nicht zuletzt in Thüringen, wo die Karten im Landtag neu gemischt werden müssen. Mit Peter Tschentscher siegte in Hamburg eine Glatze, die tatsächlich in Geschichte aufgepasst hat – und nicht Gefahr läuft, sich braune Unterstützung zu holen, ohne dabei rot zu werden.