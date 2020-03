Wie sprach doch Christian Lindner? Probleme sind dornige Chancen. Übertragen auf die weltweite Corona-Epidemie: Was für eine riesengroße Krisenrose! Wir meinen nicht nur sinkende CO2-Emissionen, wenn die Hälfte aller Flüge ausfällt. Oder die Hoffnung, dass mit dem amtlich verordneten Dornröschenschlaf in Italien auch der Populismus alla Salvini mal Sendepause hat. Es fängt, wie jede Knospe, ganz klein an: Mit der fantastischen Idee der Krankschreibung per Telefon. Nicht mehr trotz Fieber in die Praxis schleppen zum munteren Virentauschhandel? Das wäre doch auch was für Normalzeiten! Aber halt. Waren Sie denn dieses Quartal schon bei uns? Nein? Dann müssten Sie nur kurz mit dem Kärtchen vorbeikommen … So gesehen: Es sind noch Dornen da!