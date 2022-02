Die Überraschung an aktuellen Umfragen ist ja nicht, dass Angela Merkel die höchsten Zustimmungswerte erhält. Sondern, dass die Befragten sie immer noch zu den zehn wichtigsten Politikern im Lande zählen. Hallo? Die Frau ist seit neun Wochen im Ruhestand und nimmt auf die Tagespolitik absolut null Einfluss. Ach so – das war die 16 Jahre davor nicht viel anders? Gut. Und wer nichts macht, macht bekanntermaßen nichts falsch. Richtig. Trotzdem nochmal zum Mitschreiben: Da ist jetzt so ein Neuer in Berlin, Olaf Scholz, und der trifft jetzt die ganzen Entscheidungen nicht. Vermutlich fällt ihm die Umstellung ähnlich schwer wie den Befragten. Aber auf Dauer reicht es nicht, sich ständig wegzuducken. Damit macht man sich nur zum Wicht. Nicht wichtig.