Das erste, was der Wahnsinnige im Weißen Haus nach seiner Wahlniederlage tat, war kleine Bälle verdreschen. Man kann Golf aber auch auf Top-Niveau spielen, wie der Spanier John Rahm beim Training zu den US Masters: Er haute den Ball vom Abschlagplatz über einen See, auf dem er dreimal aufprallte, am anderen Ufer weiterlief und im Loch 16 verschwand. Ein Jahrhundertschlag. Man nennt das Hole in one – Einlochen mit dem Abschlag. Und es kostet eine Lokalrunde. Das Gegenteil, ein One in hole, gibt es aber auch: Trump fiel am Wahltag ins Loch. Er kommt aufgrund seiner Unfähigkeit, zu verlieren, nicht mehr heraus und möchte jetzt ganz Amerika mit hineinziehen. Kann da einer von seinen republikanischen Sackträgern mal einen Deckel drauftun?