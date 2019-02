So hat es bei vielen Autokraten angefangen, bevor sie Rom anzündeten, der Welt den Krieg erklärten oder mit eingebildeten Staatsfeinden Krokodile fütterten: Überall nationaler Notstand, wohin sie schauten. Bei der präsidialen Notdurft, die in den USA herhalten muss, um Milliarden für eine Mauer zu Mexiko aufzutreiben - oder mit Strafzöllen gegen die Invasion staatsgefährdender deutscher Autos zu spielen, bleibt sich der Größte Golfspieler aller Zeiten (Grögaz) von Loch zu Loch gnadenlos treu. Als Knallcharge der schlechten Unterhaltung perlt von ihm sogar die eitle Selbstzuschreibung ab, mit der Ludwig XIV. das Ende des Absolutismus vorbereitete: Der Staat bin ich. An Trump bleibt nur die billige Parodie kleben: Der Notstand bin ich.