Berlin, wo das Unmögliche wahrscheinlich und das Normale oft unmöglich ist, war in einem Punkt der Zeit voraus: Dort konnte jeder nach Herzenslust schwarzfahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass er erwischt oder belangt wurde, lag bei circa 1:100.000. Mit dem Not-Vorschlag der geschäftsführenden Regierung an die EU, zunächst in ausgewählten Städten auf Beförderungsentgelte ganz zu verzichten, wird das Berliner Modell radikal zu Ende gedacht. Die Aktion "Roter Punkt" mit der u.a. auch in Heidelberg in den wilden 60er Jahren gegen höhere Preise protestiert wurde - eine Armseligkeit dagegen. Nur für notorische Schwarzfahrer brechen bittere Zeiten an. Der geile Reiz, ein paar Euro geschnorrt zu haben - vorbei. Wenn es denn so käme.