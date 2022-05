Das wichtigste Detail von Friedrich Merz’ Kiew-Reise war natürlich nicht das Timing. Oder die Betroffenheitsmiene in den Trümmern von Irpin. Oder der Händedruck mit Selenskyj. Sondern die Wahl des Verkehrsmittels. Im Schlafwagen nach Kiew. Wenn alles nach Fahrplan läuft, hat Merz mit seinem Trip im Sonderzug also nicht nur Kanzler Scholz eine lange Nase gedreht. Sondern auch seinem eigenen Vorgänger Armin Laschet. Und dessen Kritikern gleich mit. Im Schlafwagen kann man nicht ins Kanzleramt fahren? Seht her, geht doch! Man muss nur ein bisschen mehr Zeit einplanen. Aber das sollte man bei Bahnreisen ja immer. Also: In drei Jahren und viereinhalb Monaten ist wieder Bundestagswahl. Noch etwa 1236 mal schlafen.