"Leergebrannt ist die Stätte", heißt es an einer Stelle im Lied von der Glocke - jener Hommage Schillers an das bürgerliche Leben seiner Zeit. Die Zeile könnte derzeit sowohl über dem Personaltableau der CDU Merkels, wie auch an der Tür zum verwaisten Talentschuppen der SPD stehen.

Leergebrannt sind die Stätten. Nur die Grünen schweben auf Umfrage-Wolke sieben über der Parteienlandschaft und werfen zumindest große Schatten. Vor allem dorthin, wo die Endzeitkanzlerin ihre Nachfolge schon bestellt zu haben glaubt.

Dazu müssen wir ihr allerdings mit Blick auf die Kandidatin AKaKa einen Wilhelm Busch mitgeben: Wenn einer der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Vogel wär, so irrt sich der. Oder auch die.