Auch für die Reste des gealterten "Andenpakts" der CDU, dem Männerbund auf Gegenseitigkeit, der 1979 bei einem Nachtflug nach Santiago entstand, gilt: Wer zu früh putscht, den bestraft das Leben - indem es ihn und seine Hinter-Gründe bloßstellt. Bevor also nicht klar ist, ob die SPD die Groko vorzeitig in die Tonne tritt, demolieren die (St)Einwürfe von Merz, Koch & Co. über die "grottenschlechte" Performance der CDU-Damenriege die letzte intakte Volkspartei. Und fordern auch den Tierfreund in uns heraus: Die Krott oder Grott, sprich: die Kröte, soll man zwar nicht schlucken, rät der HNO-Arzt. Aber sie hat es auch nicht verdient, dass sie von Kröti und Pleti so brutal abgemeiert wird. Statt ihr Wanderwege ins verdiente Off zu bauen.