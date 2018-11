Den bayerischen Thron hat Markus Söder mit Mühe und Not gehalten. Diesmal als Ministerpräsident sogar

von den Bayern höchstpersönlich bestätigt. Ergebnis zwar miserabel - doch was spielt das schon für eine Rolle? Schuld waren sowieso die bösen Zugezogenen, die etwas von offener Gesellschaft faseln und die Ur-Bayern aus ihrem Abendland vertreiben wollen. Wenn Söder auch noch Horst Seehofer vom CSU-Partei-Thron stößt, kann er sein König-Ludwig-Kostüm samt Kreuz in der Hand bald als Amtsrobe verwenden. Standesgemäß. Der orangene Farbfleck auf dem Revers? Geschenkt! Die Freien Wähler können ja die Märchenschlösser schrubben und in die Kameras grinsen. Frei nach Seneca: "Zum König oder zum Narren muss man geboren sein".