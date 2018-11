Dass bis zum Beweis des Gegenteils niemand schuldig ist, gehört zu den Vorzügen unseres Rechtsstaates - den man allerdings nicht in den Händen der Rechtspopulisten wissen möchte. Jenen also, die bis hinauf zum Mückenschiss-Vorsitzenden vom Systemwechsel faseln. Die zwar, nehmen wir die Frau neben Gauland, im Bundestag zornig aufstampfen. Aber in ihrem Sturmtrupp-Sprech alle Gegner brutal niedermachen. Und dann sogar noch Geld aus der Schweiz bekommen, schau an. Die Überweisungen per Strohmann, Wahlspenden für Alice Weidel, muten der Unschuldsvermutung viel zu. Aber Schuld sind wieder die anderen - der eigene Kassenwart oder eben jener einfluss-reiche Eidgenosse, der 18 Mal mit Geld werfen musste, bis man sein verbotenes Tun bemerkte.