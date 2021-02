Iren sind menschlich. Sogar auf eine erfinderische Art. Denn während man sich bei uns darüber fetzt, ob der Impfstoff A weniger gut sei als der Impfstoff B – und wo der Impfstoff C bleibe, haben Tausende Iren trotz des geltenden Verbots Flugreisen in den Süden angetreten. Dazu buchten sie massenhaft Zahnarzttermine auf Palma oder Teneriffa. Aber nicht, um sich bohren zu lassen. Sondern weil ein kleines Gesetzesloch Reisen zulässt, wenn sie gesundheitlich notwendig sind. Schade, dass wir das nicht auch haben. Weil dann nämlich viele, die mit ihrem Rechtgehabe das Klima verpesten, endlich zu ihrem Geistheiler abdüsen und denen die Debatte überlassen könnten, die was zu sagen haben. Aber Irren ist halt auch menschlich. Und weit verbreitet.