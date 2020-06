Es gibt für Politiker doch noch Glücksmomente. Die jüngste Präsentation der neuen Groko-Sommerhosenmode war so einer. Zwar bleibt die Warnung von Karl Lagerfeld unvergessen: Wer draußen schlabbrige Trainingshosen trage, habe die Kontrolle über sein Leben verloren. Die angesagten Beinkleider der Koalition sind indes die sprichwörtlichen Spendierhosen, die als Ausdruck situativer Großzügigkeit auf Abraham a Santa Clara zurückgehen, in XXL. Auch als Cargo-Hosen mit vielen prall gefüllten Taschen vorstellbar. Ob damit die Regierung – um noch einmal auf Lagerfeld zurückzukommen – auch die Kontrolle über ihre Zahlungsfähigkeit verliert? Mit Verlaub: So können nur Spielverderber fragen, die womöglich auch Corona für eine Verschwörung halten.