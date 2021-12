So schön wird Weihnachten nie wieder. "Spontanbesuche" der Großeltern wurden wegen der ungeimpften Enkel ins Internet verlagert, der Paketausträger hat beim Abliefern der Plätzchen sogar so etwas wie "Frohwhnchtrn" gesagt und der mit LED-Leuchten geschmückte vegane Plastikweihnachtsbaum (wiederverwendbar!) hielt überraschenderweise den Attacken der Katze stand. Okay, beim Open-Air-Glühwein mit Nachbarn hat dann womöglich noch die alte Tante Delta vorbeigeschaut, und der in den Jungbrunnen gefallene Onkel Omikron hustete vorlaut dazwischen. Dumm gelaufen. Denn von den Mitbringseln aus Mini-Partikeln und Spike-Proteinen, wahlweise aus 30 verschiedenen, hält die Wirkung noch bis ins neue Jahr an – Umtausch ausgeschlossen.